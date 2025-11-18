Lenny Kravitz live: Sommer-Konzerte in Berlin und Köln – ROLLING STONE präsentiert

Nie wieder Sex? Für Lenny Kravitz „spirituell”, für Ice-T „komischer Scheiß”

Lenny Kravitz schätzt das Auftreten, das Touren, das Reingehen in die Menge und das Ausspielen seiner vielen Hits. Erst im Frühjahr ließ er sich in deutschen Gefilden blicken und spielte im Rahmen seiner „Blue Electric Light Tour 2025“ vor selig grinsenden Gesichtern. Nun hat er auch für 2026 zahlreiche Konzerte eingeplant. Zwei davon werden ebenfalls hierzulande stattfinden. Der Tourtitel lautet schlicht „Lenny Kravitz live 2026“.

Seinen XXL-Schal wird er für die Gigs in Deutschland nicht brauchen, denn diese finden beide im Hochsommer statt. Zunächst kommt Kravitz am 27. Juli in die Uber Arena der Hauptstadt, zwei Tage später performt er auf der Bühne der Lanxess Arena in Köln. ROLLING STONE präsentiert die Konzerte.

Lenny Kravitz live 2026: Konzerttermine im Überblick

27. Juli 2026 – Berlin, Uber Arena – präsentiert von ROLLING STONE

29. Juli 2026 – Köln, Lanxess Arena – präsentiert von ROLLING STONE

Schon vorher bekannt:

10. Juli 2026 – Stuttgart, Jazzopen 26

Tickets: Dann startet der Vorverkauf

Die Karten für die Lenny-Kravitz-Shows gibt es im exklusiven Vorverkauf ab Donnerstag, 20. November 2025, via reservix.de und myticket.de ab 10 Uhr. Bereits ab Mittwoch, 19. November 2025, können Tickets per Artist-Pre-Sale gekauft werden. Der allgemeine Vorverkauf startet dann am Freitag, 21. November, um 10 Uhr.

Die Insta-Ankündigung von Kravitz:

Gibt es bald Neues?

Zuletzt trat Lenny Kravitz mit seinem 2024er Album „Blue Electric Light“ weltweit auf. Selbst eine Las-Vegas-Residency ließ er sich in diesem Zuge nicht nehmen. Doch nun? Neue Musik kündigt der 61-Jährige aktuell nicht an. Vielmehr zeigt sich der gebürtige New Yorker auf seinem Instagram-Kanal vollständig aufs Livespielen fokussiert.