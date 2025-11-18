Lenny Kravitz live: Sommer-Konzerte in Berlin und Köln – ROLLING STONE präsentiert

Zwei Konzerte hat Lenny Kravitz für Deutschland angekündigt. Beide werden Ende Juli stattfinden. Hier alle Infos.

von 
Artikel Teilen
Lenny Kravitz live bei den iHeartRadio Music Awards 2023

Lenny Kravitz live bei den iHeartRadio Music Awards 2023  |  Lenny Kravitz tourt 2026 wieder in Deutschland – hier alle Infos Foto: Getty Images for iHeartRadio. Emma McIntyre. All rights reserved.

ROLLING STONE Badge
Empfehlungen der Redaktion

Lenny Kravitz schätzt das Auftreten, das Touren, das Reingehen in die Menge und das Ausspielen seiner vielen Hits. Erst im Frühjahr ließ er sich in deutschen Gefilden blicken und spielte im Rahmen seiner „Blue Electric Light Tour 2025“ vor selig grinsenden Gesichtern. Nun hat er auch für 2026 zahlreiche Konzerte eingeplant. Zwei davon werden ebenfalls hierzulande stattfinden. Der Tourtitel lautet schlicht „Lenny Kravitz live 2026“.

Seinen XXL-Schal wird er für die Gigs in Deutschland nicht brauchen, denn diese finden beide im Hochsommer statt. Zunächst kommt Kravitz am 27. Juli in die Uber Arena der Hauptstadt, zwei Tage später performt er auf der Bühne der Lanxess Arena in Köln. ROLLING STONE präsentiert die Konzerte.

Lenny Kravitz live 2026: Konzerttermine im Überblick

  • 27. Juli 2026 – Berlin, Uber Arena – präsentiert von ROLLING STONE
  • 29. Juli 2026 – Köln, Lanxess Arena – präsentiert von ROLLING STONE

Schon vorher bekannt:

  • 10. Juli 2026 – Stuttgart, Jazzopen 26

Tickets: Dann startet der Vorverkauf

Die Karten für die Lenny-Kravitz-Shows gibt es im exklusiven Vorverkauf ab Donnerstag, 20. November 2025, via reservix.de und myticket.de ab 10 Uhr. Bereits ab Mittwoch, 19. November 2025, können Tickets per Artist-Pre-Sale gekauft werden. Der allgemeine Vorverkauf startet dann am Freitag, 21. November, um 10 Uhr.

Die Insta-Ankündigung von Kravitz:

Instagram Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Gibt es bald Neues?

Zuletzt trat Lenny Kravitz mit seinem 2024er Album „Blue Electric Light“ weltweit auf. Selbst eine Las-Vegas-Residency ließ er sich in diesem Zuge nicht nehmen. Doch nun? Neue Musik kündigt der 61-Jährige aktuell nicht an. Vielmehr zeigt sich der gebürtige New Yorker auf seinem Instagram-Kanal vollständig aufs Livespielen fokussiert.

Hella Wittenberg schreibt für ROLLING STONE. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:
Konzerte Deutschlandtour Rolling Stone präsentiert Live Lenny Kravitz