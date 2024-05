Lenny Kravitz wurde im März 2024 bereits zum zweiten Mal zum „Sexiest Man Alive“ gekürt. Doch ob er sexuell anziehend ist oder nicht, scheint für den Musiker nicht wirklich interessant zu sein. Denn Sex will der 60-Jährige sowieso nicht. Bereits 2005 hat er sich geschworen, von diesem Zeitpunkt an zölibatär zu leben. Für den „Fly Away“-Sänger bedeutet dass, dass er nur noch mit einer Frau schlafen möchte, wenn er auch mit ihr verheiratet bzw. in einer „festen Bindung“ ist. Dies sei seit 9 Jahren nicht mehr der Fall gewesen.

Lenny Kravitz wollte nicht werden wie sein Vater

Nach seiner Ehe mit Lisa Bonet, die 1993 endete, soll der Sänger eine Phase durchlebt haben, die ihm nicht gutgetan habe. Er habe „negatives Verhalten“ an den Tag gelegt, sein „Begehren habe überhandgenommen“, erzählt er gegenüber dem „Guardian“. Durch sein Zölibat wolle er vor allem eins vermeiden: So zu werden wie sein Vater. Dieser soll mehrere Affären gehabt haben und fremdgegangen sein. Seinem Sohn habe er einmal gesagt, dass er genau so werden wird. „Er hatte recht“, so Kravitz. „Nach [meiner] Heirat wurde ich mehr wie er. Ich wurde zu einem Player… Ich mochte das nicht, wollte nicht dieser Typ sein. Also musste ich das in Angriff nehmen, und das hat Jahre gedauert.“ Am Donnerstag (30. Mai) erschien anlässlich seiner neuen Platte „Blue Electric Light“ ein Interview, in dem der Sänger erneut auf sein Zölibat angesprochen wurde. „Ja, ich bin noch zölibatär“, so Kravitz. „Das ist eine spirituelle Sache“.

Ice-T: Lenny Kravitz‘ Zölbiat sei „komischer Scheiß“

Ice-T scheint von der spirituellen Lebensweise des Musikers nicht viel zu halten. „Neun Jahre ohne Sex? Scheiß drauf. Komischer Scheiß”, schrieb der Rapper auf X (Twitter). Nachdem ein Fan den 66-Jährigen darauf hingewiesen hatte, dass sich Lenny Kravitz auf „einer Reise“ befände, antwortete Ice-T: „Fick diese Reise“.

Der „I’m Your Pusher“-Interpret scheint sein Liebesleben gänzlich anders zu gestalten. So schreibt er weiter: „Was ein komischer Scheiß… Ich liebe es, Sex zu haben. Sehr viel“, postete er.

Und ein dritter Post wurde zu Lenny Kravitz‘ Zölbiat abgesendet. „Wenn du ein Kerl bist und freiwillig 9 Jahre ohne Sex auskommst… Dann folgst du der falschen Seite”, findet der Rapper.