Love am Ring: Kommen Freier im Sex-Zelt auf ihre Kosten?

Rock am Ring ist vieles: Deutschlands größtes Rockfestival, Ausnahmezustand am Nürburgring, Zeltstadt mit Dauerbeschallung – und offenbar auch ein Ort, an dem sehr spezielle Dienstleistungen angeboten werden. In einer Facebook-Gruppe zum Festival macht derzeit ein Post die Runde, der unter Ring-Besuchern für reichlich Gesprächsstoff sorgt.

Darin heißt es: „Hallo. Ich habe dieses Rock am Ring noch freie Termine!! Bitte kommt geduscht!!“ Anschließend folgen offenbar Preisangaben: „15 min 50€“, „30 min 80“, „1h: 120€“. Wer Interesse habe, solle der Person per Privatnachricht schreiben. Auch einen extra Service gibt es für interessierte Freier: „Ich komme auch gerne auf euren Platz, wenn euer Zelt gepflegt ist.“

Einladung ins Liebeszelt: Ist das ein Scherz?

Ob der Post wohl echt ist oder doch ein Scherz, ein Trollversuch oder tatsächlich ein ernst gemeintes Angebot? Fest steht: Die Dienstleistung sorgt für amüsante Kommentare: „Bezahlung per PayPal? Wie sieht’s mit einer Rechnung für die Steuererklärung aus und gibt es einen Rabatt für die restlich verbleibenden 12 Minuten?“ Auch wichtig zu wissen: „Wie lang sind denn die Öffnungszeiten? Möchte nicht unbedingt zu den Stoßzeiten kommen.“

Dass inmitten des Ausnahmezustands bei Rock am Ring auch Sex gegen Geld angeboten wird, überrascht kaum. Wo zehntausende Menschen über mehrere Tage campieren, feiern, trinken und ihre Hemmschwellen irgendwo zwischen Dixi-Klo und Centerstage verlieren, entstehen eben auch die kurioseren Randgeschichten des Festivalwochenendes. Nach Berichten über Fäkal-Funde im Zelt scheint wirklich alles möglich. Sicher ist nur: Geduscht zu sein, hat bei Rock am Ring noch nie geschadet.

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Warum denkt Campino, dass es manchmal gut ist, einfach mal den Mund zu halten? Weshalb fühlt er sich manchmal wie ein Getränkelieferant? Antwort liefert er in unserer Titelgeschichte zum großen Abschied der Toten Hosen, exklusiv in der Ausgabe 06/26. Und nicht nur das: Dem Heft liegt weltexklusiv die 7-Inch-Single „Immer nur geliebt“ bei – an der auch Sven Regener von Element of Crime mitgewirkt hat. Die ROLLING-STONE-Ausgabe gibt es hier bequem zum Bestellen.