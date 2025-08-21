Mando Diao brechen Tour ab – große Sorge um Sänger

Mando Diao haben alle Konzerte ihrer laufenden Tour bis zum Jahresende überraschend abgesagt. Darunter sind auch Gigs in Lüdenscheid (22. August) und in Osnabrück (30. August).

„Aus persönlichen Gründen können wir für den Rest des Jahres 2025 keine bereits vereinbarten Termine wahrnehmen“, teilten die Musiker mit. „Wir verstehen die Enttäuschung und bitten aufrichtig bei allen Betroffenen um Entschuldigung. Wir sind zutiefst dankbar für eure anhaltende Unterstützung und freuen uns darauf, in Zukunft wieder auf der Bühne zu stehen und gemeinsam Musik zu machen.“

Doch was ist der Grund für die plötzliche Absage? Wie nach einem gestrichenen Festival-Gig in Uster (Schweiz) bekannt wurde, ist ihr Sänger Björn Dixgård derzeit im Krankenhaus. Weswegen er dort behandelt wird, ist allerdings unklar. Weitere Angaben machten die Musiker nicht.

Mando Diao verschwanden von der Bühne

Schon vor einigen Tagen gab es einen Vorfall, der Fans zunächst verärgerte und später Sorgen bereitete. Mando Diao spielten am 10. August in Lüneburg bei Hamburg ein Konzert, verschwanden aber nach 80 Minuten ohne weiteren Kommentar nach ihrem Mega-Hit „Dance With Somebody“ von der Bühne.

Mando Diao, 1999 von Björn Dixgård und Daniel Haglund im schwedischen Borlänge gegründet, gelten seit vielen Jahren vor allem auch in Deutschland als Festival-Lieblinge. Mit den Alben „Bring ’Em In“ (2002) und „Hurricane Bar“ (2004) feierten sie große Erfolge. Die Single „Dance with Somebody“ ist auch heute noch in vielen Hitradio-Playlists.