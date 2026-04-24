Festnahme nach geplantem Massaker beim New Orleans Jazz Fest

Ein Mann aus North Carolina wurde in Florida festgenommen. Er soll angeblich ein Massaker bei einem bevorstehenden Musikfestival in New Orleans geplant haben. Vermutlich dem alljährlichen Jazz Fest der Stadt.

Christopher Gillum aus Chapel Hill, North Carolina, ein ehemaliger Polizeibeamter, wurde vom Sheriffsbüro des Bezirks Destin, Florida, widerstandslos festgenommen. Gillum hatte in einem Hotel in Destin übernachtet und befand sich Berichten zufolge auf dem Weg zum Musikfestival.

Behörden sprechen von geplantem „Massaker“

Das Okaloosa County Sheriff’s Office schrieb in den sozialen Medien: „Das OCSO wurde von Bundesbehörden kontaktiert, weil sich ein Mann aus North Carolina in unserem Zuständigkeitsbereich aufhielt und angeblich vorhatte, bei einem großen Festival in Louisiana ein Massaker anzurichten. Unsere Bravo-East-Deputies haben den Mann in einem Hotel in Destin ausfindig gemacht und ihn heute Abend ohne Zwischenfall als flüchtigen Straftäter in Gewahrsam genommen. Man hat ihn zur Strafverfolgung nach Louisiana ausgeliefert. Hervorragende Arbeit von allen.“

Das Sheriffsbüro ergänzte, bei der Festnahme seien in Gillums Hotelzimmer 200 Schuss Munition sowie eine Handfeuerwaffe sichergestellt worden. Gillum wurde wegen terroristischer Drohungen gesucht.

Familie meldete ihn als vermisst

Wie die „Associated Press“ berichtet, hatte Gillums Familie ihn am Dienstag als vermisst gemeldet. Zudem habe sie den Strafverfolgungsbehörden in North Carolina mitgeteilt, er habe eine Vorgeschichte der Selbstverletzung und habe „zuletzt Drohungen geäußert, ‚Schwarze Menschen‘ zu töten“. Das erklärte Lt. Clint Lyons vom Alamance County Sheriff’s Office in North Carolina.

Gillum war von 2006 bis 2019 als vereidigter Polizeibeamter in Chapel Hill tätig und anschließend von 2024 bis September 2025 als Vollzugsbeamter in einer Haftanstalt, bevor er seinen Dienst quittierte.

War das Jazz Fest das Ziel?

Die Behörden nannten das konkrete Festival, auf das Gillum es abgesehen hatte, zwar nicht beim Namen – das New Orleans Jazz Fest beginnt jedoch am Donnerstag, dem 23. April.

„Das Jazz Fest ist allen Strafverfolgungspartnern für ihren Einsatz und ihren außerordentlichen Dienst zum Schutz unserer Gemeinschaft dankbar“, sagte Matthew Goldman, Pressedirektor des Jazz Fest, gegenüber „USA Today“. „Wie immer arbeiten wir eng mit dem FBI, der Louisiana State Police, dem NOPD (New Orleans Police Department), dem NOCEM (New Orleans Office of Coordination and Emergency Management) und anderen Behörden zusammen – und werden das auch weiterhin tun, während wir einem weiteren sicheren und freudvollen Jazz Fest entgegenblicken.“

Louisiana State Police Sgt. Ross Brennan erklärte in einem Statement: „Derzeit gibt es keine bekannten konkreten Bedrohungen für Festivals in Louisiana.“