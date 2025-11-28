Warum sind Luxusuhren so faszinierend?

Die Geschichte der Uhrmacherei ist eine Geschichte technischer Präzision. Kleinstarbeit, die sich in zum Teil sehr hohen Preisen niederschlägt. Mikromanagement mit maximaler Auswirkung auf den Geldbeutel. Das Doppelbandwerk „Ultimate Collector Watches“ widmet sich nun dem Zusammenspiel aus Mechanik, Design und historischer Entwicklung und zeichnet den Armbanduhren-Trend nach.

Die Kunst der Präsentation und der Blick hinter die Kulissen

Im Fokus: Einhundert Zeitmesser, die heute zu den begehrtesten Uhren der Welt gehören. Die Auswahl reicht von frühen Minutenrepetitionen der Werkstätten Louis Brandt & Frère und James Schulz über Vintage-Modelle von Häusern, die wir heute in den Luxusmeilen der Großstädte sehen: Patek Philippe und Rolex. Gezeigt wird die Entwicklung der Uhrmacherei von den Anfängen der Taschenuhr bis zur aktuellen Renaissance handgefertigter Einzelstücke, wie Mark Zuckerberg und Elon Musk sie auffällig unauffällig in die Kameras halten – nach dem Motto: Wir, die Auserwählten.

Interviews gibt es mit Sammlern wie Patrick Getreide, Alexandre Ghotbi, Ben Clymer, Roger W. Smith, die Markttrends einordnen – und erklären, warum die Handgelenk-Uhren, diese kleinen mechanischen Objekte, überhaupt eine Wiedergeburt auf dem Markt erfuhren.

Der neue Luxus: Warum Uhren das Auto als Statussymbol ablösen

In den vergangenen Jahren haben mechanische Luxusuhren eine bemerkenswerte Entwicklung genommen. Während früher Automarken als ultimative Statussymbole galten, haben heute Armbanduhren diese Rolle übernommen. Preissteigerungen, limitierte Stückzahlen und das Wiedererstarken handwerklicher Exklusivität haben dazu geführt, dass Uhren nicht länger nur funktionale Zeitmesser sind, sondern kulturelle Prestigeobjekte. Der Zeitmesser wird zunehmend zur persönlichen Visitenkarte. Er signalisiert technisches Können, die sich einer schnelllebigen Konsumkultur entzieht. Und sei es nur über die „Moon Swatch“, die sich mit dem Omega-Logo schmücken darf.

TASCHEN

Ultimate Collector Watches

Charlotte und Peter Fiell

taschen.com

Hardcover, 2 Bände im Schuber, 28.1 x 36 cm, 9.24 kg, 960 Seiten

EUR 250