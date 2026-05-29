Wer zu Metallica in Berlin geht, muss mit Bodychecks rechnen

Wenn Metallica am 30. Mai im Olympiastadion in Berlin auftreten, dann gibt es für dieses Konzert „intensive Sicherheitsmaßnahmen“. Das gab der Veranstalter Live Nation bekannt und klärt auf, dass dies auch bei anderen Gigs der Band so gehandhabt wird.

Was ist nun unter diesen besonderen Sicherheitsbestimmungen zu verstehen? Die Security vor Ort wird bei allen Besucherinnen und Besuchern Bodychecks vornehmen, um zu kontrollieren, dass keine gefährlichen Gegenstände aufs Konzertgelände gebracht werden.

Untersagt ist laut Veranstalter in diesem Zusammenhang das Mitbringen von Taschen, Rucksäcken, Helmen, Regenschirmen sowie Behältnissen aller Art.

Metallica live in Berlin: Was darf man mitnehmen?

Live Nation schreibt dazu weiter: „Die Besucher werden höflichst darum gebeten, sich auf wirklich notwendige Utensilien wie Handys, Schlüssel, Portemonnaies sowie Medikamente und kleiner Kosmetika (keine Deos, Parfüms oder Haarsprays) in Gürtel- oder Handtaschen maximal im DIN A4-Format zu beschränken.“

Verboten sind hingegen:

Professionelle Kameras, Audio- oder Videorecorder

GoPro’s, Tablet PC’s, Selfie Sticks

Feuerwerk, Laserpointer, Gashörner

Waffen, Messer, Sprays (ausgenommen medizinische Sprays)

Schirme, Fahnenstangen

Flaschen, Dosen

Speisen in Verpackungen

Drogen (einschließlich Cannabis) und illegale Substanzen

Rucksäcke, Koffer, Taschen (nur Taschen bis DIN A4 sind erlaubt)

Nietengürtel, Ketten mit Verletzungsgefahr, Ketten an Brieftaschen

Inline Skates, Rollschuhe, Skateboards

Fahrräder, Kinderwagen

Helme

Tiere

Aufgrund der verstärkten Sicherheitschecks empfiehlt es sich deshalb, frühzeitig zum Olympiastadion anzureisen (wie man in den inneren Kreis ganz nah vor die Bühne kommt, gibt es HIER zu lesen). Einlass ist voraussichtlich ab 15.30 Uhr, los geht’s mit den Support Acts Gojira und Knocked Loose circa 17.30 Uhr. Derzeit gibt es noch letzte Resttickets.

Metallica spielten zuletzt zwei Konzerte in Frankfurt. Während ihres Gigs in Zürich am 27. Mai gab es folgende Setlist zu hören:

Creeping Death

For Whom The Bell Tolls

Cyanide

Harvester Of Sorrow

Lux Æterna

The Unforgiven

Fuel

Kirk & Rob Doodle

The Day That Never Comes

Wherever I May Roam

Nothing Else Matters

Sad But True

One

Seek & Destroy

Master Of Puppets

Enter Sandman

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