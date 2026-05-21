Metallica Snake Pit: So kommst du in den inneren Kreis

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Stadionkonzerte haben einen Haken. Man steht entweder weit weg, oder so weit weg, dass man die Band primär über die Leinwand wahrnimmt – also Fernsehen mit besserer Soundanlage. Metallica hat dieses Problem auf seine Weise gelöst: Bei der M72 World Tour steht die Band nicht vor dem Publikum, sondern im Publikum. Die Bühne ist eine 360°-Konstruktion mitten im Stadion. Und genau in deren Zentrum befindet sich die Snake Pit – ein Stehbereich für einige hundert Glückliche, die das Konzert nicht bloß ansehen, sondern darin stehen.

Mitten im Ring

Wer in der Snake Pit steht, befindet sich im Zentrum einer ringförmigen Bühne – die Band spielt auf einem 120 Meter langen Rundsteg um einen herum. Hetfield, Hammett und Trujillo wandern den Ring entlang, und Lars Ulrich nutzt gleich vier Schlagzeug-Sets, die an verschiedenen Punkten des Rings aus dem Boden hochfahren können. Es ist die wohl intimste Form, eine der größten Metal-Bands der Welt live zu erleben – in einem Stadion mit meist rund 50.000 Menschen.

Der Haken: Man kommt da nicht einfach so rein. Wer eine normale Konzertkarte hat, bleibt draußen. In die Snake Pit gelangt man auf genau zwei Wegen.

Bezahlen oder Hoffen

Weg eins: Bezahlen. Das „Snake Pit“-Package kostet für die Frankfurter Doppelshow 901,50 Euro. Dafür gibt es Zugang zur Black Box Lounge, früheren Einlass und weitere Annehmlichkeiten. Das klingt nach viel – ist im Vergleich zur „Lux Eterna Private Platform Experience“ für rund 6.500 Euro aber fast ein Schnäppchen. Immerhin erhalten Fans damit eine private Aussichtsplattform direkt vor der Bühne, sowie eine Kühlbox gefüllt mit Softdrinks und Bier.

Weg zwei: Hoffen. Metallicas Fanclub „Fifth Member“ verlost vor jeder Show eine bestimmte Anzahl an Snake-Pit-Plätzen kostenlos. Und im besten Fall steht man dann eben mittendrin und weiß nicht so recht, wohin mit der ganzen Euphorie.

Teil der Show

Und das ist vielleicht das Schönste an der Snake Pit: Sie demokratisiert das Stadionkonzert nicht – sie nimmt nur einige hundert Leute heraus und lässt sie für ein paar Stunden so tun, als wären sie Teil der Show. Was sie in gewisser Weise ja dann auch sind.

Die besondere Atmosphäre zieht bisweilen prominente Gäste an: Zuletzt war Schauspieler Jason Momoa im inneren Bereich des kreisförmigen Moshpits zu finden. Auf Social Media sind sich Fans einig: „Jeder Cent hat sich gelohnt“, heißt es. Wer also schnell genug war, sich ein Ticket zu sichern, oder den Metallica-Admin mit zwei grünen Bändern herumlaufen sieht, kann sich auf ein außergewöhnliches Erlebnis freuen.