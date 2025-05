„Ein Minecraft Film“ schon in wenigen Tagen im Stream

„Ein Minecraft Film“ ist bisher der umsatzstärkste Hollywood-Film des Jahres und befindet sich inzwischen auf der Zielgeraden, um die Marke von 1 Milliarde US-Dollar an den weltweiten Kinokassen zu erreichen.

Unter der Regie von Jared Hess spielen in der Videospieleverfilmung Jack Black und Jason Momoa die Hauptrollen. Der Film ist natürlich ein großer Quatsch, nimmt sich aber selbst auch nicht allzu ernst. Er ist aber auch der Beweis, dass man die (sehr junge) Zielgruppe doch noch zahlreich in die Kinos bekommt.

Während „Ein Minecraft Film“ noch in vielen Kinos in Deutschland läuft, gibt es den Blockbuster ab 19. Mai bereits im Stream zu sehen. Dann kann der Film digital gekauft werden und etwa bei Amazon Prime Video oder Apple TV gesehen werden.

„Ein Minecraft Film“ auf DVD/Blu-ray: Termin

Bislang ist unbekannt, ob auch ein Streamer bald dabei ist und den Minecraft-Film bald in sein Programm aufnimmt. Für Scheiben-Puristen gibt es ab 03. Juli 2025 die Möglichkeit, den Film auf Blu-ray und DVD zu kaufen.

Während „Ein Minecraft Film“ in diesem Jahr bereits einige Kino-Rekorde aufstellte, gab es für Jack Black auch ein Wiederhören in den Billboard-Charts. „Steve’s Lava Chicken“, gesungen vom Schauspieler im Film, ist mit gerade einmal einer halben Minute der kürzeste Song, der sich je in der Top 100 festsetzen konnte.