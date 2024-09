Viel Hass für den Pixel-Trailer von „A Minecraft Movie“

Der erste Trailer zu „A Minecraft Movie“ hat eine Welle der Enttäuschung in den sozialen Medien ausgelöst. Obwohl der Film mit bekannten Namen wie Jack Black und Jason Momoa besetzt ist, war die Resonanz auf das erste Bewegtbildmaterial überwiegend negativ.

Kritik an Live-Action-CGI-Mix

Besonders häufig kritisiert wurde die Entscheidung, die Welt des Videospiels, auf dem der Film basiert, in einem Mix aus Live-Action und CGI darzustellen. Viele Gamer:innen, die die klotzige Ästhetik vom „Minecraft“-Spiel gewohnt sind, empfanden die realistischere Darstellung in dem Ausschnitt zur Verfilmung als störend.

Ein Kommentar auf X brachte die allgemeine Stimmung so auf den Punkt: „Ich verstehe einfach nicht, warum man sich für Live-Action entschieden hat. Minecraft wäre perfekt für Animation gewesen.“ Ähnliche Meinungen häufen sich auf Plattformen wie Reddit und YouTube, wo der Trailer als „enttäuschend“ und „unpassend“ beschrieben wird. Die Greenscreen-Effekte, die im Trailer zu sehen sind, wurden als „grauenhaft“ bezeichnet und mit billiger CGI verglichen.

Droht „A Minecraft Movie“ das gleiche Schicksal wie „Borderlands“?

Im Netz sehen viele Parallelen zu anderen misslungenen Videospielverfilmungen, wie „Sonic the Hedgehog“ und dem kürzlich gefloppten „Borderlands“-Film. Besonders der Vergleich mit dem „hässlichem Sonic“, der nach einem katastrophalen Trailer-Release überarbeitet wurde, fiel in den sozialen Medien häufig. Einige Leute in den sozialen Medien hoffen insgeheim, dass die negativen Reaktionen Warner Bros. dazu bringen könnten, das Design des Films noch einmal zu überdenken, bevor er am 4. April 2025 in die Kinos kommt.

Neben der Optik sorgt auch die Handlung für Unsicherheit. Bisher wurde kaum etwas über die Story verraten, außer dass Jack Black die Rolle von Steve übernimmt – einer der bekanntesten Figuren des Spiels. Jason Momoa und Emma Myers gehören ebenfalls zur Besetzung, aber ihre konkreten Parts bleiben vorerst ein Rätsel.

oh minecraft movie the things you could’ve been pic.twitter.com/qmzHcq0LbB — Cat (@Lex_cat11) September 4, 2024

Trotz des ersten Schocks über den Look des Films meinen viele im Netz, dass sie sich das Werk dennoch im Kino anschauen wollen. „Sieht schrecklich aus, aber wir werden ihn uns trotzdem ansehen“, schrieb ein User auf X. Dies könnte darauf hindeuten, dass der Film – ähnlich wie andere umstrittene Videospieladaptionen – an den Kinokassen erfolgreich sein könnte, unabhängig von den ersten Kritiken.