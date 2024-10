Mit diesen Worten melden sich Harry Styles und Malik endlich zum Tode Liam Paynes

Harry Styles und die Musiker von One Direction haben nach dem unerwarteten Tod ihres ehemaligen Bandkollegen von One Direction, Liam Payne, Tribut-Posts und Statements geteilt.

„Wir sind völlig erschüttert von der Nachricht von Liams Tod. Mit der Zeit und wenn alle dazu in der Lage sind, wird es mehr zu sagen geben. Aber jetzt werden wir uns erst einmal Zeit nehmen, um zu trauern und den Verlust unseres Bruders, den wir sehr geliebt haben, zu verarbeiten“, begann ihre Erklärung.“

Auch auf Instagram nahmen die Ex-Kollegen Abschied von Payne.

„Ich bin wirklich am Boden zerstört über Liams Tod. Seine größte Freude war es, andere Menschen glücklich zu machen. Und es war mir eine Ehre, an seiner Seite zu sein, während er das tat“, so Styles.

Styles fuhr fort: „Liam lebte offen und ehrlich, sein Herz lag ihm auf der Zunge, er hatte eine Lebensenergie, die ansteckend war. Er war warmherzig, unterstützend und unglaublich liebevoll. Die Jahre, die wir zusammen verbracht haben, werden für immer zu den schönsten Jahren meines Lebens gehören. Ich werde ihn immer vermissen, mein lieber Freund.“

„Mein Herz bricht für Karen, Geoff, Nicola und Ruth, seinen Sohn Bear und all jene auf der ganzen Welt, die ihn kannten und liebten, so wie ich“, schloss Styles.

Harry Styles auf Instagram:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Weiter hieß es: „Die Erinnerungen, die wir mit ihm geteilt haben, werden für immer in unseren Herzen bleiben. Im Moment sind unsere Gedanken bei seiner Familie, seinen Freunden und den Fans, die ihn ebenso geliebt haben wie wir. Wir werden ihn schrecklich vermissen. Wir lieben dich, Liam. – Louis, Zayn, Niall und Harry.“

Zayn Malik auf Instagram:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Malik schreibt: „Ich kann nicht anders, als egoistisch zu denken, dass es noch so viele Gespräche in unserem Leben zu führen gäbe. Ich habe es nie geschafft, dir dafür zu danken, dass du mich in einigen der schwierigsten Zeiten meines Lebens unterstützt hast. Als ich als 17-Jähriger mein Zuhause vermisste, warst du immer da. Mit einer positiven Einstellung und einem beruhigenden Lächeln. Und hast mich wissen lassen, dass du mein Freund bist und ich geliebt werde.“

Die argentinische Polizei bietet derweil Einblick in ihre Untersuchungsergebnisse zum Tod von Liam Payne. Der 31-Jährige One-Direction-Sänger wurde am Mittwoch (16. Oktober 2024) tot aufgefunden, nachdem er in Buenos Aires von einem Hotelbalkon gestürzt war, wie lokale Beamte mitteilten.

Die Polizei von Buenos Aires gab nun in einer Erklärung bekannt, dass Payne aus dem dritten Stock des Casa Sur Hotels gefallen sei und sich dabei „extrem schwere Verletzungen“ zugezogen habe. Ärzte hätten seinen Tod noch vor Ort festgestellt, hieß es in der Erklärung.

Drogeneinfluss?

In der Polizeimitteilung an „The Associated Press“ hieß es jetzt, Payne sei „vom Balkon seines Zimmers gesprungen“. Die Polizei eilte kurz nach 17 Uhr Ortszeit als Reaktion auf einen Notruf zum Hotel und warnte vor einem „aggressiven Mann, der unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen könnte“, hieß es in der Mitteilung weiter.

Der Hotelmanager ist in einem Notruf zu hören, der von der AP erhalten wurde und besagt, dass sie „einen Gast haben, der von Drogen und Alkohol überwältigt ist … Er zerstört das ganze Zimmer und wir brauchen bitte jemanden, der kommt.“ Die Stimme des Managers wurde im Laufe des Gesprächs immer ängstlicher und er erwähnte, dass das Zimmer einen Balkon hatte.

Alberto Crescenti, Leiter des staatlichen Notarztsystems, sagte dem argentinischen Fernsehsender Todo Noticias TV, dass die Behörden die Umstände seines Todes untersuchen und eine Autopsie durchführen.