Zum Tod von Liam Payne: Notruf-Protokoll veröffentlicht

Liam Payne ist im Alter von 31 Jahren gestorben. Das ehemalige Mitglied der Boyband One Direction stürzte Medienberichten zufolge aus dem dritten Stock, vom Balkon eines Hotels im argentinischen Buenos Aires. Zuvor ging ein Notruf beim Rettungsdienst ein. Bei dem Telefonat wird von einem Hotelbewohner geredet, der scheinbar unter Drogeneinfluss stehen würde und sich aggressiv verhalten würde, sodass massive Gefahr bestünde.

Sieben Minuten nach dem eingehenden Anruf fanden sich die Rettungshelfer vor Ort ein – sie konnten jedoch nur noch den Tod des Sängers, Songwriters und Komponisten feststellen. Ein Protokoll des Notruf-Gesprächs, das um 17 Uhr Ortszeit geführt wurde, hat unter anderem „La Nacion“ veröffentlicht.

Das Protokoll des Notrufs: „Wir haben ein bisschen Angst, dass er etwas tun könnte, was sein Leben in Gefahr bringen könnte“

Rettungsstelle: Hallo, was ist Ihr Notfall?

Hotelmitarbeiter: Hallo, guten Morgen. Ich habe gerade angerufen. Ich wurde unterbrochen. Ich rufe vom Hotel CasaSur Palermo an, Adresse Costa Rica 6032.

Was ist da los, Sir?

Also, wir haben einen Gast, der unter Drogen und Alkohol steht. Und, na ja, er ist … Wenn er bei Bewusstsein ist, reißt er das ganze Zimmer in Stücke. Und, also, Sie müssen bitte jemanden herschicken.

Er steht unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln, richtig, Sir?

Ja, das ist richtig.

Sie sagten mir Costa Rica. Entschuldigen Sie, welche Nummer, Sir?

Costa Rica 6032.

Das gehört zur Hauptstadt Buenos Aires, richtig? Zwischen Arevalo und Chalmer.

Ja, das stimmt.

Hotel, sagten Sie? Wie heißt das Hotel?

CasaSur Palermo. Und Sie müssen uns dringend jemanden schicken, weil, nun ja, ich weiß nicht, ob das Leben des Gastes in Gefahr ist. Er müsste sich in einem Zimmer mit Balkon befinden. Und, na ja, wir haben ein bisschen Angst, dass er etwas tun könnte, was sein Leben in Gefahr bringen könnte.

Wie lange ist er schon da? Oder ist es ein Wohnhotel?

Nein, nein, er ist erst seit zwei oder drei Tagen hier.

Verstehe. Und Sie haben keine weiteren Informationen, weil Sie nicht in das Zimmer können?

Ja.

Wir benachrichtigen den gleichen medizinischen Hilfsdienst, ok?

Ja, ich bitte Sie, dringend jemanden zu schicken, weil, na ja …

Haben Sie weitere Informationen für uns? Wer sind Sie? Der Manager?

Ich bin der Leiter der Rezeption.

Sie sind gerade in der Verantwortung, nicht wahr?

Ja, ja.

Jede Hilfe kam zu spät

Hier endet das Protokoll des Gesprächs. Jedoch soll angeblich noch die Frage im Raum gestanden haben, ob man sowohl Krankenwagen als auch die Polizeibeamten benachrichtigen und zum Hotel schicken solle. Die Antwort darauf ist nicht bekannt. Es konnte vor Ort jedoch keine Reanimationshilfe mehr geleistet werden.

Inzwischen wird ermittelt, wie es zu dem Sturz kommen konnte. Zahlreiche Promis trauern um Liam Payne und zollen ihm Tribut. Zuletzt wurde der Musiker laut „Billboard“ bei einem Konzert seines Ex-Kollegen Niall Horan am 2. Oktober in Argentinien gesichtet.