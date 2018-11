Muse live: Tickets, Termin, Vorverkauf

„No More Tours 2“ heißt die aktuelle Tour von Ozzy Osbourne – diese Drohung macht der Musiker trotz Krankenhausaufenthalt wohl doch noch nicht wahr.

Eine ernstzunehmende Infektion in der Hand hat Ozzy Osbourne bis auf Weiteres außer Gefecht gesetzt – auch die Shows am heutigen 9. Oktober in San Diego und am 11. Oktober in Los Angeles müssen verschoben werden. Die gute Nachricht: Heute darf der Musiker das Krankenhaus verlassen. Immerhin gab es am Wochenende Grüße aus dem Krankenbett: Der Musiker meldete sich nach seiner Not-Operation mit einem Schnappschuss von seiner dick verbundenen Hand bei seinen Fans. https://www.instagram.com/p/BomyXbAAAvH/?utm_source=ig_web_copy_link Ein anderes Foto zeigte ihn, wie er sich ein Eis schmecken ließ. „Eis hilft“, so der 69-Jährige. Für die Fans ein gutes Zeichen – schon nächste…