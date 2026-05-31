Amazon Prime Video: Die wichtigsten Neuerscheinungen im Juni
Amazon Prime Video fügt laufend neue Titel zur Mediathek hinzu. Die Neuerscheinungen im Überblick.
Neben Netflix ist Amazon Prime Video einer der erfolgreichsten Streaming-Dienste. Entsprechend umfangreich ist die zugehörige Mediathek – und laufend kommen neue Serien, Filme und Dokumentationen hinzu. Damit Sie nicht den Überblick verlieren, zeigt Ihnen ROLLING STONE die wichtigsten Neuerscheinungen des Monats.
Neu auf Amazon Prime Video: Unsere Empfehlungen im Juni 2026
Mr. Mercedes – Staffel 1-3
15.06.2026
Basierend auf der gleichnamigen Romantrilogie von Stephen King erzählt die Krimi-Serie vom resignierten Ex-Cop Bill Hodges (Brendan Gleeson), der einem mysteriösen Massenmörder hinterherjagt. Zwei Jahre nachdem ein Unbekannter mit einem gestohlenen Mercedes in eine Menschenmenge gerast ist, lässt Hodges – inzwischen pensionierter Alkoholiker – der Fall noch immer nicht los. Er beginnt, auf eigene Faust zu ermitteln und gerät dabei in ein tödliches Katz-und-Maus-Spiel mit seinem hinterhältigen Widersacher.
Anora
15.06.2026
Fünf Oscars und die Goldene Palme in Cannes: Sean Baker’s vielfach ausgezeichnetes Sozialdrama über eine New Yorker Sexarbeiterin ist so etwas wie die moderne – und deutlich pessimistischere – Version von „Pretty Woman“. Im Mittelpunkt steht die junge Stripperin Anora (Mikey Madison), die sich nach einer Reihe bezahlter Dates in den russischen Oligarchen-Sohn Ivan verliebt – und plötzlich in einer Welt aus Luxus und Sorglosigkeit wiederfindet.
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Neu auf Amazon Prime Video: Serien
01.06.2026
- Die Tudors – Staffel 1-4
03.06.2026
- Legend Of Vox Machina – Staffel 4
- Clarkson’s Farm – Staffel 5
04.06.2026
- Loredana & Karim – Staffel 1
08.06.2026
- Biester – Staffel 1-2
- Vorstadtweiber – Staffel 3-6
10.06.2026
- Every Year After – Staffel 10
15.06.2026
- Braunschlag – Staffel 1
- Mr. Mercedes – Staffel 1-3
22.06.2026
- See You At Work Tomorrow! – Staffel 1
- Timeless – Staffel 1-2
29.06.2026
- The Night Shift – Staffel 2-4
Neu auf Amazon Prime Video: Filme
02.06.2026
- Nur für einen Tag
- Herz aus Stahl
03.06.2026
- Star Trek
- Star Trek Into Darkness
- Star Trek Beyond
05.06.2026
- Muzzle: City of Wolves
- Jennifers Body
- The Grand Budapest Hotel
- Operation Valiant One
- Shazam! Fury of the Gods
- The Change
07.06.2026
- Red Sparrow
09.06.2026
- Ghost In The Shell
10.06.2026
- Königreich der Himmel
- Over Your Dead Body
11.06.2026
- Ewig Dein
- Lights Out
- Jack Ryan: Shadow Recruit
- Jack Reacher 1-2
12.06.2026
- Red Sonja
13.06.2026
- Die Jagd nach der Mumie von Paris
14.06.2026
- Suicide Squad
- Der Schuh des Manitu
15.06.2026
- Spione Undercover
- Anora
16.06.2026
- Alles voller Monster
- Mean Girls 1-2
17.06.2026
- Im Schatten der Angst
- Deine Schuld: London
18.06.2026
- Der Anschlag
- Morbius
20.06.2026
- The Gentleman
- Pulp Fiction
- Konklave
- 96 Hours
22.06.2026
- Der Vorname
- Der Nachname
23.06.2026
- Kleine Dinge Wie Diese
24.06.2026
- Wicked
- Landkrimi: Abrechnung
25.06.2026
- Verrückt nach Mary
26.06.2026
- Der Medicus 2
- Driver’s Ed
28.06.2026
- Entführt von meinem Lehrer
30.06.2026
- Der Pate 1-2
- Uncharted