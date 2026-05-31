Amazon Prime Video: Die wichtigsten Neuerscheinungen im Juni

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Neben Netflix ist Amazon Prime Video einer der erfolgreichsten Streaming-Dienste. Entsprechend umfangreich ist die zugehörige Mediathek – und laufend kommen neue Serien, Filme und Dokumentationen hinzu. Damit Sie nicht den Überblick verlieren, zeigt Ihnen ROLLING STONE die wichtigsten Neuerscheinungen des Monats.

Neu auf Amazon Prime Video: Unsere Empfehlungen im Juni 2026

Mr. Mercedes – Staffel 1-3

15.06.2026

Basierend auf der gleichnamigen Romantrilogie von Stephen King erzählt die Krimi-Serie vom resignierten Ex-Cop Bill Hodges (Brendan Gleeson), der einem mysteriösen Massenmörder hinterherjagt. Zwei Jahre nachdem ein Unbekannter mit einem gestohlenen Mercedes in eine Menschenmenge gerast ist, lässt Hodges – inzwischen pensionierter Alkoholiker – der Fall noch immer nicht los. Er beginnt, auf eigene Faust zu ermitteln und gerät dabei in ein tödliches Katz-und-Maus-Spiel mit seinem hinterhältigen Widersacher.

Anora

15.06.2026

Fünf Oscars und die Goldene Palme in Cannes: Sean Baker’s vielfach ausgezeichnetes Sozialdrama über eine New Yorker Sexarbeiterin ist so etwas wie die moderne – und deutlich pessimistischere – Version von „Pretty Woman“. Im Mittelpunkt steht die junge Stripperin Anora (Mikey Madison), die sich nach einer Reihe bezahlter Dates in den russischen Oligarchen-Sohn Ivan verliebt – und plötzlich in einer Welt aus Luxus und Sorglosigkeit wiederfindet.

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Neu auf Amazon Prime Video: Serien

01.06.2026

Die Tudors – Staffel 1-4

03.06.2026

Legend Of Vox Machina – Staffel 4

Clarkson’s Farm – Staffel 5

04.06.2026

Loredana & Karim – Staffel 1

08.06.2026

Biester – Staffel 1-2

Vorstadtweiber – Staffel 3-6

10.06.2026

Every Year After – Staffel 10

15.06.2026

Braunschlag – Staffel 1

Mr. Mercedes – Staffel 1-3

22.06.2026

See You At Work Tomorrow! – Staffel 1

Timeless – Staffel 1-2

29.06.2026

The Night Shift – Staffel 2-4

Neu auf Amazon Prime Video: Filme

02.06.2026

Nur für einen Tag

Herz aus Stahl

03.06.2026

Star Trek

Star Trek Into Darkness

Star Trek Beyond

05.06.2026

Muzzle: City of Wolves

Jennifers Body

The Grand Budapest Hotel

Operation Valiant One

Shazam! Fury of the Gods

The Change

07.06.2026

Red Sparrow

09.06.2026

Ghost In The Shell

10.06.2026

Königreich der Himmel

Over Your Dead Body

11.06.2026

Ewig Dein

Lights Out

Jack Ryan: Shadow Recruit

Jack Reacher 1-2

12.06.2026

Red Sonja

13.06.2026

Die Jagd nach der Mumie von Paris

14.06.2026

Suicide Squad

Der Schuh des Manitu

15.06.2026

Spione Undercover

Anora

16.06.2026

Alles voller Monster

Mean Girls 1-2

17.06.2026

Im Schatten der Angst

Deine Schuld: London

18.06.2026

Der Anschlag

Morbius

20.06.2026

The Gentleman

Pulp Fiction

Konklave

96 Hours

22.06.2026

Der Vorname

Der Nachname

23.06.2026

Kleine Dinge Wie Diese

24.06.2026

Wicked

Landkrimi: Abrechnung

25.06.2026

Verrückt nach Mary

26.06.2026

Der Medicus 2

Driver’s Ed

28.06.2026

Entführt von meinem Lehrer

30.06.2026

Der Pate 1-2

Uncharted

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