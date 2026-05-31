Amazon Prime Video: Die wichtigsten Neuerscheinungen im Juni

Amazon Prime Video fügt laufend neue Titel zur Mediathek hinzu. Die Neuerscheinungen im Überblick.

von 
Artikel Teilen
Amazon Prime Video logo is seen on an android mobile phone

Foto: LightRocket via Getty Images. SOPA Images. All rights reserved.

ROLLING STONE Badge
Empfehlungen der Redaktion

Neben Netflix ist Amazon Prime Video einer der erfolgreichsten Streaming-Dienste. Entsprechend umfangreich ist die zugehörige Mediathek – und laufend kommen neue Serien, Filme und Dokumentationen hinzu. Damit Sie nicht den Überblick verlieren, zeigt Ihnen ROLLING STONE die wichtigsten Neuerscheinungen des Monats.

Mehr zum Thema
Die 25 besten Videospiel-Adaptionen aller Zeiten

Neu auf Amazon Prime Video: Unsere Empfehlungen im Juni 2026

Mr. Mercedes – Staffel 1-3

15.06.2026

Basierend auf der gleichnamigen Romantrilogie von Stephen King erzählt die Krimi-Serie vom resignierten Ex-Cop Bill Hodges (Brendan Gleeson), der einem mysteriösen Massenmörder hinterherjagt. Zwei Jahre nachdem ein Unbekannter mit einem gestohlenen Mercedes in eine Menschenmenge gerast ist, lässt Hodges – inzwischen pensionierter Alkoholiker – der Fall noch immer nicht los. Er beginnt, auf eigene Faust zu ermitteln und gerät dabei in ein tödliches Katz-und-Maus-Spiel mit seinem hinterhältigen Widersacher.

Anora

15.06.2026

Fünf Oscars und die Goldene Palme in Cannes: Sean Baker’s vielfach ausgezeichnetes Sozialdrama über eine New Yorker Sexarbeiterin ist so etwas wie die moderne – und deutlich pessimistischere – Version von Pretty Woman. Im Mittelpunkt steht die junge Stripperin Anora (Mikey Madison), die sich nach einer Reihe bezahlter Dates in den russischen Oligarchen-Sohn Ivan verliebt – und plötzlich in einer Welt aus Luxus und Sorglosigkeit wiederfindet.

Anzeige: Jetzt auf Multimedia-Artikel sparen: Samsung Gutschein

Neu auf Amazon Prime Video: Serien

01.06.2026

  • Die Tudors – Staffel 1-4

03.06.2026

  • Legend Of Vox Machina – Staffel 4
  • Clarkson’s Farm – Staffel 5

04.06.2026

  • Loredana & Karim – Staffel 1

08.06.2026

  • Biester – Staffel 1-2
  • Vorstadtweiber – Staffel 3-6

10.06.2026

  • Every Year After – Staffel 10

15.06.2026

  • Braunschlag – Staffel 1
  • Mr. Mercedes – Staffel 1-3

22.06.2026

  • See You At Work Tomorrow! – Staffel 1
  • Timeless – Staffel 1-2

29.06.2026

  • The Night Shift – Staffel 2-4

Neu auf Amazon Prime Video: Filme

02.06.2026

  • Nur für einen Tag
  • Herz aus Stahl

03.06.2026

  • Star Trek
  • Star Trek Into Darkness
  • Star Trek Beyond

05.06.2026

  • Muzzle: City of Wolves
  • Jennifers Body
  • The Grand Budapest Hotel
  • Operation Valiant One
  • Shazam! Fury of the Gods
  • The Change

07.06.2026

  • Red Sparrow

09.06.2026

  • Ghost In The Shell

10.06.2026

  • Königreich der Himmel
  • Over Your Dead Body

11.06.2026

  • Ewig Dein
  • Lights Out
  • Jack Ryan: Shadow Recruit
  • Jack Reacher 1-2

12.06.2026

  • Red Sonja

13.06.2026

  • Die Jagd nach der Mumie von Paris

14.06.2026

  • Suicide Squad
  • Der Schuh des Manitu

15.06.2026

  • Spione Undercover
  • Anora

16.06.2026

  • Alles voller Monster
  • Mean Girls 1-2

17.06.2026

  • Im Schatten der Angst
  • Deine Schuld: London

18.06.2026

  • Der Anschlag
  • Morbius

20.06.2026

  • The Gentleman
  • Pulp Fiction
  • Konklave
  • 96 Hours

22.06.2026

  • Der Vorname
  • Der Nachname

23.06.2026

  • Kleine Dinge Wie Diese

24.06.2026

  • Wicked
  • Landkrimi: Abrechnung

25.06.2026

  • Verrückt nach Mary

26.06.2026

  • Der Medicus 2
  • Driver’s Ed

28.06.2026

  • Entführt von meinem Lehrer

30.06.2026

  • Der Pate 1-2
  • Uncharted

Weitere Highlights

Jose-Luis Amsler schreibt für ROLLING STONE. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:
Amazon Prime Video Trailer Serien YouTube Filme Streaming amazon Amazon Prime