„True Detective“: Spielt Nicolas Cage die Hauptrolle in Staffel 5?

Oscarpreisträger Nicolas Cage steht kurz davor, die Hauptrolle in der fünften Staffel der HBO-Krimianthologie „True Detective“ zu übernehmen. Die neue Staffel spielt in Jamaica Bay, New York, und startet 2027 bei HBO.

Autorin und Showrunnerin Issa López, die bereits die gefeierte vierte Staffel „True Detective: Night Country“ verantwortete, kehrt zurück. Diese Staffel erreichte 12,7 Millionen Zuschauer:innen und machte Jodie Foster zur Emmy- und Golden-Globe-Gewinnerin.

Mit Cage würde ein weiterer Hollywood-Star die Serie prägen. In früheren Staffeln standen unter anderem Matthew McConaughey, Woody Harrelson, Colin Farrell, Rachel McAdams und Mahershala Ali im Zentrum. Mehrere von ihnen erhielten Emmy-Nominierungen.

Nicolas Cage hatte erst eine Hauptrolle in einer Serie

Für Cage wäre es erst die zweite große Serienrolle. Parallel arbeitet er an „Spider-Man Noir“, einer Live-Action-Produktion für MGM+ und Prime Video. Bekannt wurde der 60-Jährige durch Filme wie „Leaving Las Vegas“, „Adaptation“, „Moonstruck“ oder „Face/Off“. Auch die Blockbuster-Reihen „National Treasure“ und „Ghost Rider“ zählen zu seinem vielfältigen Portfolio.

In den letzten Jahren feierte Cage ein Comeback mit Filmen wie „Pig“, „The Unbearable Weight of Massive Talent“, „Dream Scenario“ und dem aktuellen Horrorfilm „Longlegs“.

Ob der Vertrag wirklich zustande kommt, bleibt offen. Sollte Cage unterschreiben, setzt HBO damit den Erfolg von „Night Country“ konsequent fort.

Schwere Vorwürfe

Anfang des Jahres sorgte Cage privat für Schlagzeilen, als seine Ex-Freundin Christina Fulton eine Klage einreichte. Sie beschuldigte nicht nur ihren gemeinsamen Sohn Weston, sie während eines Streits angegriffen zu haben, sondern machte auch Cage für dessen Verhalten und unterlassene Hilfe verantwortlich. Fulton behauptet, Cage habe Westons problematisches Verhalten durch finanzielle Unterstützung und gemeinsamen Alkoholkonsum begünstigt.

Sowohl Cages Anwalt als auch Westons Anwalt wiesen die Vorwürfe zurück und bezeichneten die Klage als absurd beziehungsweise als Versuch, „Geld und Aufmerksamkeit“ zu erlangen.