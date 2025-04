New Pornographers: Joe Seiders wegen Besitz von Kinderpornografie verhaftet

Kings of Leon beweisen: Rock stirbt nie

Joe Seiders, Schlagzeuger der Band The New Pornographers , wurde wegen Besitzes von Kinderpornografie festgenommen. Dies gab das Riverside County Sheriff’s Department in einer Pressemitteilung bekannt.

Ein Sprecher der Band erklärte gegenüber Pitchfork : „Alle Bandmitglieder sind absolut schockiert. Entsetzt. Und am Boden zerstört über die Nachricht von den Vorwürfen gegen Joe Seiders. Wir haben sofort alle Verbindungen zu ihm abgebrochen. Unser Mitgefühl gilt allen, die von seinen Taten betroffen sind.“

Laut der Pressemitteilung hat ein Unbekannter die Polizeibeamten am 7. April zu einem „verdächtigen Vorfall“ in Palm Desert, Kalifornien, gerufen. Bei ihrer Ankunft erzählte ein 11-jähriger Junge den Beamten, dass „ein unbekannter erwachsener Mann ihn mit einem Handy gefilmt habe, während er dort die Toilette benutzte“. Laut Pitchfork, das Online-Aufzeichnungen überprüft hat, ereignete sich der Vorfall in einem Chick-fil-A-Restaurant im Coachella Valley.

Besitz von Kinderpornografie

Zwei Tage später hat ein Unbekannter die Polizei zu einem weiteren Vorfall an denselben Ort gerufen. Ein Angestellter teilte den Beamten mit, dass „ein Mann mit minderjährigen Jungen die Toilette des Geschäfts betreten und verlassen habe“. Die Beamten identifizierten den Verdächtigen als den 44-jährigen Seiders und nahmen ihn fest.

Seiders wurden Durchsuchungsbefehle für seine Wohnung, sein Fahrzeug und sein Mobiltelefon zugestellt. Laut dem Bericht wurden Beweise gefunden, die ihn mit den beiden gemeldeten Vorfällen in Verbindung bringen. Sowie mit weiteren Straftaten, darunter der Besitz von Kinderpornografie. Er wurde wegen Besitzes von Kinderpornografie, Belästigung/sexueller Belästigung eines Kindes, Verletzung der Privatsphäre und versuchter Verletzung der Privatsphäre in das John Benoit Detention Center in Indio eingeliefert.

Laut Pitchfork soll er am 22. April vor Gericht erscheinen.