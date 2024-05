Nick Cave & The Bad Seeds werden am 29. August 2024 ihr 18. Studioalbum „Wild God“ veröffentlichen. Am Montag (13. Mai) hat die Band ein Making-Of-Video zu ihrer neuen LP geteilt. Der knapp vierminütige Film zeigt die Gruppe in den Miraval Studios in Frankreich während des Entstehungsprozesses des Albums.

So ist „Wild God“ entstanden:

Macht Nick Cave bald Yoga-Musik?

In dem auf YouTube hochgeladenen Video sind viele Facetten der Band zu sehen. Anfangs sitzt ein nachdenklich wirkender Nick Cave am Piano, gefolgt von einer Szene, die einen gestressten 66-Jährigen zeigt. „Wir müssen das hier richtig machen. Versaue es nicht“, sagt Cave, während er durch das Studio läuft. Wen er damit anspricht, ist unklar. Doch die Gruppe gibt auch in heitere Momente Einblick. So witzelt Cave mit seinen Bandkollegen herum: „Wir könnten ja auch ein paar Stunden Yoga-Musik produzieren.“ Später im Clip scherzt er, wie einfach der Schreibprozess doch sein könnte – mit etwas Unterstützung von künstlicher Intelligenz. „Einfach mal in ChatGPT eingeben ‚Hau ein paar Lyrics im Style von Nick Cave raus’“, spaßt er.

Nick Cave produziert in Brad Pitts Studio

In den Miraval Studios, idyllisch gelegen in der französischen Provence, haben zahlreiche Größen der Musikszene ihre Werke geschaffen. Acts wie AC/DC, Pink Floyd, Sade und The Cure haben hier bereits ihre musikalischen Fußabdrücke hinterlassen. Insbesondere in den 80er-Jahren boomte das Studio, bis zur Mitte der 2000er-Jahre wurden hier bedeutende Alben aufgenommen. Nach dem Verkauf des Anwesens im Jahr 2011 an Brad Pitt und Angelina Jolie wurde das Studio vorerst geschlossen. 2022 entschied sich Brad Pitt jedoch dazu, das Studio zu renovieren und wieder zu eröffnen. Auf dem Anwesen mit Pool, Wohnunterkünften und Tennisplatz baut Pitt ausserdem Wein an, welchen er unter dem Namen Miraval verkauft. Eine Flasche gibt’s für knapp 20 Euro zu erwerben.

Voller Terminkalender für Cave & die Seeds

Ab September gehen Nick Cave & The Bad Seeds dann mit „Wild God“ auf Tour. Eröffnet wird die „The Wild God Tour“ am 24. September in Oberhausen. Die Gruppe spielt bis Mitte November in den Arenen Europas. Außerdem ist Cave bereits im Juni und Juli auf Solo-Europatour. Karten für diese Events gibt es allerdings nicht mehr.

Hier spielen Nick Cave & The Bad Seeds live in Deutschland: