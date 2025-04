2,5 Stunden Erhabenheit mit Nick Cave And The Bad Seeds

Nachdem Nick Cave And The Bad Seeds in der Corona-Zeit nicht auf Tour gehen konnten mit ihrem ätherischen Album „Ghosteen“, bekam die Tour um die neue Platte „Wild God“ besondere Aufmerksamkeit. Der Sänger beschrieb die LP als den Abschluss einer Trilogie (angefangen bei „Skeleton Tree“), die mit Songs wie „Joy“ und „Conversion“ einen geradezu spirituellen Ausweg aus der Trübsal weist.

Man durfte also gespannt sein, diese mit Kirchenchor-Pathos und mystischen Symbolen aufgeladene Musik live zu hören. Wer Nick Cave And The Bad Seeds auf ihrer bislang größten Europa-Tour (mit zwei Konzerten in Berlins größter Event-Halle) verpasst hat, der kann nun einen intensiven Eindruck bekommen, wie es war.

Arte zeigt die Aufzeichnung eines vollständigen, 2,5 Stunden langen Konzertes aus Paris. Der Gig am 17. November 2024 in der Accor Arena war zugleich auch der Abschlussauftritt auf dem alten Kontinent. Man merkt der Band die Konzentration aufs Wesentliche an, Cave gibt aber vor Publikum auch große Erschöpfung zu.

Nick Cave verbindet gekonnt Altes und Neues

Die neuen Stücke vertragen sich in ihrer mit Gospel-Chor getragenen Erhabenheit hervorragend mit Klassikern aus dem reichhaltigen Werk des Musikers. „Red Right Hand“ und „The Mercy Seat“ haben zwar inzwischen eine andere Dringlichkeit als früher, aber wie beschwingt kommt „Papa Won’t Leave You, Henry“ her, wie gekonnt kitschig der „Weeping Song“. Und bei „Jubilee Street“ geht inzwischen bei jedem einzelnen Gig dieser hier von Radioheads Colin Greenwood am Bass unterstützen Kapelle das Licht an.

Nick Cave and The Bad Seeds at Accor Arena, Paris kann bis zum 31. Mai in der arte-Mediathek oder auf YouTube im Arte-Kanal gestreamt werden.