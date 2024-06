Heute Abend (05. Juni) ist es soweit! Nicki Minaj spielt eine Show in Köln. Die Betonung liegt hier auf „eine“, denn ursprünglich waren zwei Konzerte geplant. Doch der weitere Abend wurde nun gestrichen. Es heißt, Minaj habe „Terminkonflikte“ und könne deswegen den zweiten Gig nicht spielen.

Ob diese Konflikte etwas mit ihrer Verhaftung in Amsterdam zu tun haben? Die Rapperin wurde aufgehalten, da sie Marihuana in ihrem Gepäck nach England transportieren wollte – die Rechnung hatte sie aber anscheinend ohne die niederländische Polizei gemacht. Eventuelles Gerichtsverfahren hin oder her, am 05. Juni spielt der Rap-Star in Köln. Wir haben alle wichtigen Infos für den Hip-Hop-Abend zusammengefasst.

Tickets

Keine Chance, Minaj in der NRW-Metropole live zu erleben. Karten sind restlos ausverkauft, der Ansturm auf die Tickets war riesig – deswegen ja auch die geplante Zusatzshow, die nun doch abgesagt wurde. Der Einlass in die Lanxess-Arena startet um 18:00, gegen 20:00 wird Nicki Minaj dann auf die Bühne kommen.

Setlist

Auf ihrer „Pink Friday 2“-Welttournee hat Nicki Minaj bereits einige Shows absolviert. Dementsprechend hat sich schon eine feste Setlist etabliert, die Fans nun auch in Köln erwarten können. Auf die Bühne kommt Minaj mit dem neuen Hit „Gag City“, gefolgt von „I’m the Best“. Neben neuen Liedern ihres Albums „Pink Friday 2“, welches im Dezember 2023 in die Stores kam, können Konzertbesucher:innen natürlich auch zu Hits wie „Super Bass“ und „Anaconda“ das Tanzbein schwingen. Bemerkenswert: Minaj bringt, wenn auch teils gekürzt, 33 Songs auf die Bühne.

Das ist die gesamte Setlist:

I’m the Best

Barbie Dangerous

FTCU

Beep Beep

Hard White

Press Play

Win Again

Big Difference

Pink Birthday

Feeling Myself

Favorite

Cowgirl

High School

Needle

Chun-Li

Red Ruby Da Sleeze

Barbie World

Roman’s Revenge

Monster

Fallin 4 U

Right Thru Me

Save Me

Let Me Calm Down

Super Freaky Girl

Anaconda

Your Love

Side to Side

Pink Friday Girls

Super Bass

The Night Is Still Young

Moment 4 Life

Starships

Zugabe: Everybody

Anfahrt/Parken

In Köln einfach den Schildern „Lanxess Arena“ bzw. „Kölnmesse“ folgen. Die Halle befindet sich in unmittelbarer Nähe des Deutzer Bahnhofs (Entfernung ca. 750 m, 10 Minuten Fußweg). Laut Veranstalter gibt es „ausreichend Parkplätze“ und Parkhäuser an der Arena. Am schnellsten ist man dann wahrscheinlich doch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs. Das Nicki-Minaj-Ticket gilt als Fahrschein.

Die Haltestellen „Bahnhof Köln Deutz/Messe“, „Bahnhof Deutz/LANXESS Arena“ und „Deutz Technische Hochschule“ liegen unmittelbar zur LANXESS Arena und werden von den folgenden ÖPNV-Linien angefahren:

Straßenbahn: 1, 3, 4 und 9

Bus: 150, 153, 156, 250 und 260

S-Bahn: S 6, S 11, S 12, S 13

Vor der Arena, an der Gummersbacher Straße (unterhalb des Einganges Süd-West) und an der KVB Haltestelle Bf Deutz/LANXESS arena befindet sich zudem ein Taxistand.