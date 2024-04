Rolling Loud Europe 2024: Line-up mit Nicki Minaj und Travis Scott

Seit Freitag (12. April) können Hiphop-Fans sich ihr Ticket für das Rolling Loud Europe sichern. Es ist die einzige Veranstaltung der Festivalmarke auf dem europäischen Kontinent in diesem Jahr und kann mit einem bemerkenswerten Lineup aufwarten. Unter anderem wurden Headliner wie Travis Scott, Nicki Minaj und Playboi Carti angekündigt.

Rolling Loud versammelt die derzeit angesagtesten Künstler des Hip-Hop an Orten rund um den Globus. Das Festival begrüßt neben den Headlinern auch US-Stars wie Gunna, Ice Spice, Offset, Don Toliver, Ski Mask The Slump God, Lil Tjay, Sexyy Red und Chief Keef, britische Schwergewichte wie K-Trap und Unknown T und Newcomer wie Destroy Lonely, Flo Milli, BabyTron, TiaCorine und Anycia.

Aber auch einige deutschsprachige Stars wie Shirin David, Ufo 361, Pashanim und Reezy, Money Boy und Gola Gianni sowie Italiens Rondodasosa und Frankreichs Fresh werden auftreten.

Das komplette Line-up hier sehen:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Rolling Loud Europe: Wo findet das Festival statt?

Rolling Loud Europe feiert sein Debüt im Racino, einem modernen Open Air Veranstaltungsort im österreichischen Ebreichsdorf nahe Wien. Dort findet das Festival com 5. bis 7. Juli 2024 statt.

„Wir können es kaum erwarten, nach Europa zurückzukehren“, erklären die „Rolling Loud“-Gründer Matt Zingler und Tariq Cherif in einem Statement zur Veröffentlichung des Line-ups für Europa. „Wir sind von der Leidenschaft der Fans bei unseren europäischen Festivals überwältigt und wissen, dass die Premiere in Österreich diese Energie noch steigern wird.“

Seit 2021 gastiert Rolling Loud auch in verschiedenen Ländern Europas. Rolling Loud Europe führt die 2024 World Tour fort, die mit Rolling Loud California 2024 begann, bei der Nicki Minaj, Post Malone und Future x Metro Boomin als Headliner gebucht werden konnten. Die Tour wird später im Jahr mit dem gerade angekündigten Rolling Loud Thailand 2024 fortgesetzt, das vom 22. bis 24. November stattfindet. Die Rolling Loud-Saison 2024 gipfelt in einer speziellen „10 Years Of Rolling Loud“-Ausgabe von Rolling Loud Miami, die vom 13. bis 15. Dezember stattfindet.