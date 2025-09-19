Nile Rodgers‘ Gitarrenkunst ist der Herzschlag des globalen Pop

ROLLING STONE hat gewählt: Die 250 besten Gitarristen aller Zeiten

Es gibt „einflussreich“, dann gibt es „massiv einflussreich“ – und dann gibt es Nile Rodgers.

Die Geschichte der Popmusik der letzten 50 Jahre ist im Grunde die Geschichte von Nile Rodgers’ Gitarre. Der manisch-stakkatoartige Funk-Jangle, den er mit Chic in Disco-Hits der siebziger Jahre wie „Le Freak“ und „Good Times“ erfand, ist seither der Herzschlag des globalen Pop.

Seine Warp-Gitarre auf dem Diana Ross-Klassiker „I‘m Coming Out“ von 1980 war fast zwei Jahrzehnte später immer noch der härteste Sound im Radio, als Biggie ihn in „Mo Money Mo Problems“ verwandelte. Das nenne ich Durchhaltevermögen.

Nile Rodgers‘ Einfluss ist allgegenwärtig

Nile Rodgers gründete Chic zusammen mit dem Bassisten Bernard Edwards, inspiriert von einem Besuch bei Roxy Music in London. „Als ich anfing, spielte ich nur superschweren Rock & Roll“, sagte Rodgers 1979 dem ROLLING STONE.

„Hendrix oder Jimmy Page zu sein, war für mich ein Erfolg“. Seine unaufhaltsam dynamische Strat treibt die Klassiker an, die er für Ross („Upside Down“), Sister Sledge („We Are Family“), David Bowie („Let’s Dance“), Duran Duran („Notorious“) und Daft Punk („Get Lucky“) schrieb.

Seine Riffs trugen auch dazu bei, die Hip-Hop-Ära einzuleiten – die Sugarhill Gang reimte auf „Good Times“ den ersten Rap-Hit, „Rapper’s Delight“. Sein Einfluss ist allgegenwärtig, sowohl seine jazzigen Akkorde als auch seine mächtigen Rhythmen.

Er war der größte Einfluss auf die Smiths – Johnny Marr nannte Rodgers immer seinen Helden. (Er nannte sogar seinen Sohn „Nile“.) Aber Nile Rodgers ist auch ein wahrer Innovator, der niemals langsamer wird und immer noch mit seiner Gitarre Geschichte schreibt.