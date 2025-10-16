Die 250 besten Songs des 21. Jahrhunderts

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Wenn es etwas gibt, das die Musik des 21. Jahrhunderts definiert, dann ist es der ständige Wandel. Wir leben in einer Zeit, in der dein nächster Lieblingssong von überall her kommen kann. Aus allen Stilrichtungen. Aus allen Teilen der Welt. Das gesamte Erlebnis, Musikfan zu sein, verändert sich ständig. Im Jahr 2000, als ‚NSync „Bye Bye Bye” veröffentlichte, war dies der Höhepunkt der Ära des CD-Kaufs.

Bis diese Ära vorbei war. Napster kam auf, ebenso wie MySpace und der iPod. Streaming hielt Einzug, Vinyl feierte ein Comeback. Es werden ständig neue Sounds erfunden, und die Luft ist voller eklektischer und experimenteller Songs. Wenn Sie heutzutage Musikfan sind, haben Sie die ganze Welt der Klänge zur Hand.

Diese Liste soll die ganze chaotische Pracht der Musik des 21. Jahrhunderts einfangen

Das ist der Gedanke hinter unserer Liste der 250 besten Songs des 21. Jahrhunderts. Wie unsere Liste der besten Alben des Jahrhunderts ist sie eine breit gefächerte Mischung aus verschiedenen Stilen, verschiedenen Beats und verschiedenen Stimmen. Einige dieser Songs sind allseits beliebte Hits. Andere sind einflussreiche Kultklassiker. Aber diese Liste soll die ganze chaotische Pracht der Musik des 21. Jahrhunderts einfangen. Einen Song nach dem anderen.

Diese Melodien kommen aus allen Teilen der Welt. Allein in unseren Top Ten reisen wir von Stockholm nach Compton. Von Nashvilles Music Row zu den schäbigen Punkrock-Bars in New York. Diese Songs reichen von Seoul über Spanien bis nach San Juan. Von Vegas über Veracruz bis nach Versailles, von Nigeria über Mexiko bis nach Kolumbien.

Legenden, Newcomer und Überraschungen

Es gibt Reggaeton und K-Pop und Drill und Crunk, Country und Afrobeats und Emo und Sirrieño. Das Kriterium für diese Liste ist jedoch nicht Popularität oder Airplay. Sondern ausschließlich musikalische Brillanz und Originalität. Woher diese Songs auch kommen mögen, sie erinnern daran, dass wir in einer Zeit leben, die von unbegrenzten Möglichkeiten und unaufhörlicher Innovation geprägt ist. Einige der berühmtesten Megastars unserer Zeit – Beyoncé, Taylor Swift, Kendrick Lamar – sind auch die abenteuerlustigsten.

Einige dieser Songs stammen von legendären Künstlern, die es geschafft haben, über Jahrzehnte hinweg relevant zu bleiben. David Bowie, Mary J. Blige, Madonna oder Bob Dylan. Andere stammen von jugendlichen Dirtbags. Wir haben „Anthems for a 17-Year-Old Girl“. Wir haben auch „Drivers License“, eine Hymne von einem 17-jährigen Mädchen. Wir haben den alten Country-Grit von Johnny Cash, der das Jahr, in dem Olivia Rodrigo geboren wurde, verabschiedete. Wir haben One-Hit-Wonders und ganze Genres, die über Nacht kamen und gingen. (Verbeuge dich, christlicher Nu Metal.) Es gibt gequälte Poesie und rohe Geständnisse. Es gibt auch den Song, der lautet: „Baby, du bist ein Lied.“

Der Geist einer Ära

Wir hatten viele Diskussionen, während wir diese Liste zusammenstellten. Und wir haben jede Minute davon genossen. Es ist eine Liste von Songs, nicht von Künstlern. Daher haben wir es größtenteils vermieden, mehrere Songs desselben Interpreten aufzunehmen. Aber einige musikalische Genies hatten einfach zu viele Klassiker, um sie zu ignorieren. (Wenn das Universum Lorde sowohl „Ribs“ als auch „Green Light“ in derselben Karriere schenken will, kann man das nicht verhindern.)

Jeder Fan würde eine andere Liste zusammenstellen – das ist der Punkt. Aber diese Liste fasst eine Ära zusammen, in der es keine Regeln zu befolgen und keine Spielregeln einzuhalten gibt. Niemand hat es auf diese Liste geschafft, indem er auf Nummer sicher gegangen ist. Lesen Sie weiter, drehen Sie die Musik auf, entdecken Sie Neues – und lassen Sie sich mitreißen.

Die gesamte Liste können Sie hier anhören.

Hier geht’s los: