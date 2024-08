Notfallplan für Adele-Konzerte: Das passiert bei Unwetter!

München steht vor einem musikalischen Highlight, denn Adele präsentiert heute Abend (2. August 2024) das erste ihrer insgesamt zehn Konzerte in der bayerischen Landeshauptstadt. Die neue „Adele World“, die auf dem Messegelände München aufgebaut wurde, stellt sicher, dass kein Wunsch der Fans offen bleibt. Dennoch könnte ein drohendes Unwetter den Auftakt der Konzertreihe beeinträchtigen, was die Veranstalter dazu veranlasst hat, einen detaillierten Notfallplan zu entwickeln.

Unwetterwarnung für den Konzertauftakt

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor „schauerartigen Regenfällen und Gewittern“ in Südbayern. Dazu wird mit „gebietsweise stark böig auffrischendem Wind“ gerechnet. Adele beginnt ihre erste Show um 19:30 Uhr, und für diesen Abend sind etwa 74.000 Fans angekündigt. Da auf dem Veranstaltungsgelände keine Regenschirme erlaubt sind, rät der Rettungsdienst der Johanniter, stattdessen Regenponchos oder wetterfeste Kleidung mitzubringen.

Ab dem frühen Nachmittag wird mit Starkregen von bis zu 25 Litern pro Quadratmeter pro Stunde sowie kleinen Hagelkörnern gerechnet. Auch Sturmböen sind möglich. Die Warnung galt bis 14:30 Uhr, könnte aber bei anhaltender Unwetterlage verlängert werden.

Ein Meteorologe des DWD gab an, dass bis zum späten Abend immer wieder Regen und möglicherweise auch Gewitter auftreten könnten. Der Fokus liegt auf heftigem Starkregen, während Hagel und Sturmböen ebenfalls nicht ausgeschlossen sind. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass das Unwetter München im Laufe des Abends verschonen könnte.

Sicherheitsvorkehrungen und Notfallplan

Sollte sich das Unwetter tatsächlich zuspitzen, steht für die Sicherheit der Besucher:innen ein spezieller Notfallplan bereit. Auf dem Messegelände in Riem sind sogenannte „sichere Räume“ eingerichtet, die im Notfall zügig und ruhig aufgesucht werden können. Die Johanniter werden mit über 100 Einsatzkräften vor Ort sein, um bei Notfällen oder kleineren Vorfällen Unterstützung zu leisten. Michael Streng, Einsatzleiter der Johanniter, betont die Bedeutung von ausreichender Flüssigkeitszufuhr und das Befolgen der Anweisungen des Sicherheitspersonals bei solchen Großveranstaltungen.

Die ersten Fans, auch „Daydreamers“ genannt, haben sich bereits früh morgens vor der Arena eingefunden, um sich einen guten Platz zu sichern. Einige von ihnen nutzen bereits Regenjacken und Schirme als Schutz vor dem unbeständigen Wetter. Die Münchner Verkehrsgesellschaft hat angekündigt, die U-Bahn-Verbindungen zur Anreise und Abreise der Konzertbesucher zu verstärken. Ab 16 Uhr werden die Züge zwischen Messe und Innenstadt alle drei Minuten fahren. Zudem wird ein kostenfreier Bus-Shuttle vom Max-Weber-Platz zum Messegelände bereitgestellt.

Einblicke in die „Adele World“

In Riem entstand nicht nur eine beeindruckende Arena, sondern auch eine ganze Themenwelt, die sich um die britische Sängerin dreht. Die „Adele World“ bietet viele Attraktionen und gastronomische Highlights. Die Besucher:innen können unter anderem in einer „I drink wine“-Bar genießen, in einem authentischen englischen Pub verweilen oder sich an einem typisch bayerischen Biergarten mit Live-Entertainment erfreuen.

Zusätzlich gibt es historische Karussells, ein Riesenrad sowie verschiedene Märkte, darunter Farmers Markets. Insgesamt stehen den Fans 14.000 Sitzplätze zur Verfügung. Die Arena für Adeles zehn Konzerte besitzt eine Bühne mit einer 230 Meter breiten Leinwand, die das gesamte Bühnenbild abdeckt.