Diese Blitze gehörten nicht zur aufwendigen Lichtshow der „Everything Or Nothing At All“-Tour der Foo Fighters: Ein Gewitter beendete das Konzert am Mittwoch (17. Juli) im Citi Field Stadion in Queens, New York. Dazu meldet sich die Band jetzt zu Wort.

„Wir sind so enttäuscht, dass wir unser vollständiges Set für das fantastische Publikum im Citi Field heute Abend nicht spielen konnten. Aber die Sicherheit unserer Fans, der Crew und aller, die im Stadion arbeiten, hat Vorrang. Als festgestellt wurde, dass es keinen sicheren Weg gab, das Konzert bei diesem gefährlichen Wetter fortzusetzen, hatten wir keine andere Wahl, als den Abend zu beenden“, schrieb die Band in ihrer Erklärung.

Laut Berichten warnte Frontmann Dave Grohl das Publikum während der Show, dass das Konzert möglicherweise abgebrochen werden müsse, falls der Sturm schlimmer werde.

Der verflixte 13. Song

Nach „Learn To Fly“ und dem Intro von „Everlong“ wurde das Risiko für alle Anwesenden schließlich zu groß, das Konzert wurde abgebrochen. Die Foo Fighters konnten somit nur 13 ihrer sonst 20 Songs langen Setlist spielen.

Wenn alles glatt läuft, sieht die Setlist ungefähr so aus:

All My Life The Pretender The Sky Is a Neighborhood Walk Breakout Big Me Rope I’m the One / Ain’t Talkin‘ ‚bout Love / Another One Bites the Dust / Blitzkrieg Bop Cold Day in the Sun Drum Solo My Hero Under Pressure Learn to Fly Everlong Run This Is a Call Times Like These Under You Best of You Monkey Wrench

Die Show muss weitergehen

Am Freitag (19. Juli) will die Band das Konzert nachholen, wenn das Wetter mitspielt. In ihrem Statement schreiben sie dazu: „Wir sind dankbar für jede Sekunde, die wir für euch spielen konnten, und freuen uns darauf, euch wiederzusehen – vielleicht schon am Freitag!“

Fans haben seit dem abrupten Ende des Konzerts Bilder des verregneten Veranstaltungsortes in den sozialen Medien geteilt: