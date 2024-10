Oasis: Cast stehen als Support für Comeback-Konzerte fest

Oasis haben für 2025 den Start ihrer Live-Reunion-Tournee in Großbritannien und Irland geplant. Die Frage, wer sie dabei als Vorband begleiten würde, sorgte im Internet bereits für Trubel. Nun steht fest: Neben dem ehemaligen Verve-Frontmann Richard Ashcroft, werden sie auch von Cast als Vorgruppe begleitet.

Oasis und Cast: Sie feiern sich gegenseitig

Die Gruppe um John Power und Peter Wilkinson soll bei jedem Auftritt der Tour dabei sein. Immerhin scheinen Noel und Liam Gallagher auch Fans ihrer Musik zu sein. Ersterer hielte den Frontmann Power für „so komisch, wie der Tag lang ist“. Das Gefallen scheint auf Gegenseitigkeit zu beruhen. Über die Brüder-Band sagte Power: „Oasis sind die Stimme einer ganzen Generation und die Songs, die sie geschrieben und gesungen haben, waren und sind immer noch der Soundtrack zu den Träumen vieler Menschen. Sie sind die Band des Volkes.“ John Power kenne die Brüder schon seit vielen Jahren.

Bereits bei den Spekulationen darum, wer Oasis wohl bei ihrer Comeback-Tour unterstützen würde, fiel der Name der Gruppe nicht nur einmal. Auch Liam Gallaghers Posting auf der Plattform X sorgte für einige Annahmen der Follower:innen. Anfang Oktober gab er bereits einen Hinweis darauf, dass entweder Richard Ashcroft oder Magic Street Preachers zur Unterstützung auftreten würden. Cast erwähnte er danach in einem Update. Schon in den 90er-Jahren begleiteten sie Oasis bei ihren Auftritten häufiger.

Auch mit von der Partie: Richard Ashcroft

Richard Ashcrofts Support wurde bereits Anfang des Monats bestätigt. Laut „The Guardian“ meinte der Solist in einem Statement zur Ankündigung: „Als Fan der ersten Stunde war ich aus vielen Gründen begeistert, als die Nachricht von der Rückkehr von Oasis verkündet wurde. Ich kann ohne Übertreibung sagen, dass das Songwriting-Talent von Noel und Liams reiner Geist als Leadsänger dazu beigetragen haben, mich zu einigen meiner besten Arbeiten zu inspirieren.“ Er sei dazu bereit „weitere Erinnerungen zu schaffen“.