Oasis bestätigen: Richard Ashcroft wird Tour-Support bei UK-Dates

Seitdem sich Liam und Noel Gallagher wieder vertragen, mutmaßen Musikfans über den Opener der für das kommende Jahr geplanten Oasis-Tour. Rund zwei Monate nach Ankündigung der Konzerte in Großbritannien und Irland steht nun ein Eröffnungs-Act fest.

„Wir sehen uns nächsten Sommer“

So soll Richard Ashcroft die gehypeten Shows eröffnen. Der ehemalige Frontmann der 2008 zuletzt aufgelösten Britpop-Band The Verve wird bei allen Oasis-Auftritten in UK und Irland dabei sein, berichtet „The Guardian“. „Als Fan der ersten Stunde war ich aus vielen Gründen begeistert, als Oasis ihre Rückkehr ankündigten“, kommentierte Ashcroft selbst die Ankündigung. „Ich kann ohne Übertreibung sagen, dass das Songwriting-Talent von Noel und Liams reiner Leadsänger-Geist mich zu einigen meiner besten Arbeiten inspiriert haben – die Perfektion von ‚Live Forever‘ zwang mich dazu, zu versuchen, meine eigenen Songs zu schreiben. Sie haben es gewagt, großartig zu sein, haben unsere Träume wahr gemacht, und ich werde mich immer mit Freude an diese Tage erinnern. Jetzt ist es an der Zeit, weitere Erinnerungen zu schaffen, und ich bin bereit, sie mitzubringen. Wir sehen uns nächsten Sommer. Musik ist Macht.“

Oasis widmeten Richard Ashcroft schon 1995 einen Song

Ashcroft ist beiden Gallagher-Brüdern seit langer Zeit eng verbunden. Auch musikalisch haben die Künstler eine weit zurückreichende Geschichte: 1993 eröffneten Oasis ein Konzert von The Verve – noch vor der Veröffentlichung des gefeierten Debüts „Definitely Maybe“ (1994). Darüber hinaus erwähnen Liam und Noel Gallagher ihren Genre-Kollegen in der Danksagung des Folgealbums „(What’s The Story) Morning Glory?“ (1995). Den Song „Cast No Shadow“ widmen die Musiker aus Manchester dort „dem Genie des Richard Ashcroft“ – wenn das mal kein Zeichen für die anstehenden Konzerte ist.

US-Support steht bereits fest

Außerdem bleiben die Gerüchte, dass auch die Band Cast bei der Bühnen-Rückkehr der ehemaligen Streithähne dabei sein werden – Liam Gallagher selbst erwähnte die Neunziger-Kollegen in mehreren seiner vielen Tweets. Eine offizielle Bestätigung eines weiteren Supports lässt noch auf sich warten.

Feststeht, dass Oasis nach dann sechzehn Jahren Live-Abstinenz Anfang Juli im walisischen Cardiff ihre Comeback-Tournee-beginnen. Insgesamt 17 Auftritte spielen die Britpop-Helden in Cardiff, Manchester, London, Edinburgh und Dublin, bevor es über den Atlantik nach Kanada, in die USA und nach Mexiko geht. Für diese Auftritte stehen bereits Cage The Elephant als Unterstützung fest. Nach zwei weiteren Shows in London – erneut mit Richard Ashcroft – folgen fünf Termine in Australien. Weitere Konzerte, darunter in Rest-Europa, stellten die Gallagher-Brüder für 2026 in Aussicht.