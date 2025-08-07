Ozzy Osbourne: Nun gibt es Luftbilder seiner letzten Ruhestätte

Der aktuelle Kult um die am 22. Juli 2025 verstorbene Black-Sabbath-Legende Ozzy Osbourne geht in seine finale Runde. „Hoffentlich“ möchte man fast sagen.

Ozzy liegt beim See auf den sanften Hügeln

Diverse US-Medien, darunter die Klatsch-Plattform „TMZ“, haben nun auch Luftaufnahmen von seiner letzten Ruhestätte veröffentlicht. Berichten zufolge wurde Osbourne neun Tage nach seiner tödlichen Herzattacke am Donnerstag, den 31. Juli neben einem See auf seinem Anwesen in Buckinghamshire beigesetzt. Dieses liegt versteckt in den sanften Hügeln der Countryside und ist ein 125 Jahre altes, denkmalgeschütztes Anwesen, das sich über 350 Hektar erstreckt. „Genug Platz für seine letzte Ruhestätte“, heißt es bei „TMZ“.

Prominente Trauergäste wie Marilyn Manson hatten zur letzten Ehre ihr diskretes Landhotel in der Umgegend verlassen. Im Konvoi begab man sich zu der privaten Gedenkfeier in der Osbourne’schen Residenz. Ozzys langjähriger Gitarrist Zakk Wylde war ebenfalls anwesend und führte den Trauerzug an. Laut seiner Familie wäre Ozzy „friedlich, umgeben von Liebe” eingeschlafen.

Nun zeigen die neuen Drohnen-Aufnahmen, wo der „Prince of Darkness“ seine letzte Ruhe gefunden hat. Die Grabstätte ist geschmückt mit tiefvioletten Blumensträußen.

Erste Kommentare reichen von Ablehnung der Paparazzi-Aktion bis hin zu Detail-Anmerkungen. „Mein Gott, TMZ … lasst ihn in Frieden ruhen!“, schrieb ein Fan. Er starb an einem Herzinfarkt, das klingt für mich nicht sehr friedlich“. Oder auch: „Ich bin mir sicher, dass die Pflege viel besser sein wird als bei Trumps Ex Ivana auf seinem Golfplatz.“

„Sie waren ein echtes Liebespaar“

Oder mit Bezug auf seinen ebenfalls verstorbenen Hund Bella: „Es hieß, es gäbe eine Statue in der Form einer Fledermaus plus der Kirche, in der er war … Warum sehen die Blumen so aus, als würden sie BELLA bilden? Mein Herz ist bei der Familie. Sie hatten eine Beziehung zu ihrem Vater, von der viele von uns nur träumen können.“

Andere interessierten sich mehr für die Gartenarchitektur: „Ich finde den neuen Baum, der direkt neben ihm gepflanzt wurde, toll. Sharon hat sich hervorragend darum gekümmert, dass alle Wünsche ihres geliebten Mannes erfüllt wurden. Sie waren ein echtes Liebespaar.“