Papst warnt vor KI und entschuldigt sich Sklaverei-Billigung der Kirche

Letzten Montag veröffentlichte Papst Leo „Magnifica Humanitas“, seine mit Spannung erwartete Enzyklika als Pontifex. Darin nimmt er sich direkt künstlicher Intelligenz an – einer der gefürchtetsten und disruptivsten Kräfte unserer Zeit. Auf gut 40 Seiten legt Papst Leo unmissverständlich dar, dass KI eine Bedrohung für Menschheit und Planet darstellt. Zugleich macht er klar, dass diese Technologie Teil eines langen Zyklus aus Ausbeutung und Zerstörung ist. Wer ihr begegnen will, muss das auf dem Fundament sozialer Gerechtigkeit tun.

Viele zeigen sich überrascht von Papst Leos Direktheit und Kühnheit, mit der er ein so polarisierendes Thema anpackt. Ich nicht. Wohlgemerkt: Ich bin erfreut und als lebenslanger Katholik auch stolz. Aber für mich knüpft „Magnifica Humanitas“ ganz organisch dort an, wo Papst Franziskus‘ erste Enzyklika, „Laudato Si“, aufgehört hat.

Als „Laudato Si“ 2015 erschien, wurde es ebenfalls als mutiges und willkommenes Signal aus dem Vatikan gefeiert. Papst Franziskus legte darin schlüssig dar, wie eine Kultur und Wirtschaft der Ausbeutung, der menschlichen Unterdrückung und des blinden Vertrauens in Technologie und Finanzmärkte die Schöpfung beschädigt hat. Er rief zu einer ökologischen Umkehr auf und zeigte: „Der Schrei der Erde ist der Schrei der Armen.“

KI als Erbe der Ausbeutung

In „Magnifica Humanitas“ verknüpft Papst Leo den ökologischen Schaden durch KI ausdrücklich mit dem, den Papst Franziskus vorausgesagt hatte. Er spricht über die Degradierung gemeinsamer Ressourcen wie Land und Wasser für den technologischen Verbrauch. Über Abfall und Umweltverschmutzung durch technologische Entwicklung sowie über die negativen Folgen des Abbaus seltener Erden. Er prangert die heuchlerische Langsamkeit bei der Umsetzung ökologischer Verpflichtungen an – im krassen Gegensatz zum Wettrennen um die Entwicklung von KI.

Papst Leo argumentiert: Wer die ökologische Umkehr und die Sorge um die Schöpfung verwirklichen will, zu der Papst Franziskus uns gerufen hat, muss die Würde des Menschen ernst nehmen. Dazu gehört es, „den Menschen als ein in ein Netz von Beziehungen mit anderen Lebewesen und mit der gesamten Schöpfung eingebettetes Wesen“ zu begreifen.

Papst Leo benennt auch den Götzendienst am Profit und „strukturelle Sünden“ innerhalb des Kapitalismus und der Märkte. Er weist auf das Unterdrückungspotenzial von KI und einen neuen Kolonialismus hin. Auf die Reduktion von Menschen zu bloßen Datenpunkten sowie auf die Bedrohung unserer Arbeit und Kreativität. Er geht sogar so weit, KI mit dem Erbe der Sklaverei zu verknüpfen. Und sich im Namen der Kirche zu entschuldigen für deren historische Rolle bei der Billigung des Sklavenhandels.

Eine längst überfällige Entschuldigung

Diese Entschuldigung war längst überfällig – jahrhundertelang. Ohne den ausdrücklichen Segen der Kirche, am deutlichsten verkörpert durch die Doctrina Discoveryæ, wäre eine Welt, in der Kolonialismus und Sklaverei die Geschichte so geprägt haben wie unsere, kaum vorstellbar. Wie Papst Leo in seinem Lehrschreiben festhält, war sein eigener Namensgeber, Papst Leo XIII., der erste, der die Sklaverei 1888 verurteilte. Papst Leo XIV., dessen Stammbaum versklavte Menschen einschließt, ging zu Recht noch einen Schritt weiter.

Als eine der Führungspersonen von Taproot Earth arbeiten wir mit Frontline-Gemeinschaften weltweit, vor allem im Globalen Süden, an Klimaschutzlösungen, die deren Bedürfnisse und Stimmen in den Mittelpunkt stellen. Immer wieder haben wir von Frontline-Führungspersönlichkeiten gehört, dass der Weg zur Klimareparatur mit einem Eingeständnis und einer Entschuldigung für die Unrechtstaten des Kolonialismus und der Sklaverei beginnen muss – beides hat den heutigen Klimanotstand erst möglich gemacht. Papst Leos Anerkennung und Entschuldigung für die Rolle der Kirche bei der Sklaverei baut auf Papst Franziskus‘ Anerkennung und Entschuldigung für die Doctrina Discoveryæ aus dem Jahr 2023 auf – eine Kirchenlehre aus dem 15. Jahrhundert, die Kolonialismus und Landraub im Namen des Christentums heiligte. Ich persönlich bin begeistert, dass die katholische Kirche zeigt, was es bedeutet, entscheidende Schritte in Richtung Wiedergutmachung zu gehen.

Angesichts der Rolle, die KI in der Klimakrise spielt, und der destabilisierenden und zerstörerischen Wirkung auf den Arbeitsmarkt, ist es nicht nur folgerichtig, dass die Kirche hier Stellung bezieht – das Evangelium verlangt es von uns. Dasselbe Evangelium fordert uns auch auf, über das bloße Eingestehen von Schaden hinauszugehen und aktiv Wiedergutmachung zu leisten.

Der Ruf nach Reparationen

Papst Leo stellt sich dieser Aufgabe mit einem ehrlichen und entschlossenen Aufruf zur Wiedergutmachung: „Gerechtigkeit in der Kirche zu leben bedeutet … den angerichteten Schaden anzuerkennen, gerechte Wiedergutmachung zu leisten und Schritte zu unternehmen, damit es nicht wieder geschieht.“ Das läuft auf eines und nur eines hinaus: Reparationen.

Damit Klimareparationen Wurzeln schlagen können, müssen wir das Gemeinwohl und die Schöpfung so hüten, dass Gemeinschaft und geteilte Zukunft in den Mittelpunkt rücken. Das erfordert einen tiefen Blick darauf, wie Menschen in die Lage versetzt werden können, zu überleben oder auf ihrem Land zu bleiben und Fürsorge zu kultivieren. Es bedeutet sicherzustellen, dass Gemeinschaften selbst bestimmen können, wie Ressourcen verwaltet, empfangen und für Klimaschutzlösungen eingesetzt werden. Klimareparationen stehen für Selbstbestimmung, kollektive Selbstverwaltung und Befreiung.

In einer Welt, die bereits von der Klimakrise erschüttert wird, müssen echte Klimareparationen auch die Art und Weise ansprechen, wie Menschen sich bewegen. Schlicht gesagt: Wir müssen das Recht auf freie Bewegung der Menschen anerkennen und umsetzen. Die Kirche hat dieses Recht seit Langem unterstützt, und Papst Leo bekräftigt es ausdrücklich – er benennt das Recht zu bleiben ebenso wie das Recht zu migrieren.

Menschlichkeit als Fundament

Die Bekräftigung dieser Rechte ist zutiefst menschlich. Und das ist letztlich der Kern dieses Lehrschreibens. „Wir müssen uns daran erinnern, dass die Menschheit nicht trotz ihrer Grenzen aufblüht, sondern oft durch sie“, schreibt Papst Leo XIV. Als Elternteil erlebe ich diese Realität täglich. Meine Kinder erinnern mich liebevoll an meine Grenzen. Und das lässt mich wachsen, lässt mich lernen, fürsorglicher zu sein und zu zeigen, dass Wiedergutmachung und Wahrheit in einer sich ständig wandelnden Welt möglich sind. In diesen Grenzen und in dieser Menschlichkeit finden wir Gemeinschaft – und können Lösungen für das Gemeinwohl aufbauen.

Vor einem Jahr schrieb ich, dass Papst Franziskus zwar als „Papst des Volkes“ bekannt war, ich aber hoffte, Papst Leo würde das Erbe antreten und zum „Papst des Planeten“ werden. Ein Jahr später scheint sich diese Hoffnung zu bestätigen.

Anthony Giancatarino ist Mitgründer und Strategy Partner bei Taproot Earth, einer globalen Organisation, die sich für Klimagerechtigkeit einsetzt.