Paris Jackson holt sich 625.000 Dollar Anwaltsboni zurück: „Massiver Sieg“

Paris Jackson hat sich erfolgreich durchgesetzt: Drei Anwälte müssen 625.000 Dollar an Bonuszahlungen zurückzahlen, die John Branca, der Testamentsvollstrecker des Nachlasses ihres Vaters, ausgezahlt hatte.

In einem 23-seitigen Urteil, das am Dienstag entsiegelt und ROLLING STONE zugespielt wurde, gab der pensionierte Richter, der lange über Michael Jacksons Nachlassverfahren präsidierte und nun als privater Schiedsrichter in dem komplexen Fall tätig ist, Paris‘ Antrag auf Rückforderung der 2018 geleisteten Zahlungen statt. Dazu zählen 250.000 Dollar an Jay Cooper von Greenberg Traurig, 125.000 Dollar an Jeryll Cohen von Saul Ewing sowie 250.000 Dollar an den verstorbenen leitenden Nachlassanwalt Howard Weitzman von Kinsella Holley Iser Kump Steinsapir.

„Der Schiedsrichter kann nicht feststellen, dass die Bonuszahlungen gerecht und angemessen sind, basierend auf den vorgelegten Informationen. Tatsächlich erscheinen die gezahlten Bonusbeträge auf der Grundlage der präsentierten Beweise willkürlich – nämlich das, was Mr. Branca für angemessen hielt“, schrieb der pensionierte Richter Mitchell Beckloff in seinem Urteil. „Auch wenn Mr. Branca möglicherweise besser als jeder andere den Wert von Anwaltshonoraren kennt, muss es eine spezifische und detaillierte Sachgrundlage für eine Entscheidung geben, die Honorare als gerecht und angemessen einstuft.“

Boni müssen zurückgezahlt werden

Beckloff stellte fest, dass der Nachlass nicht darlegen konnte, warum die den Anwälten gezahlten Stundenhonorare keine „ausreichende Vergütung“ für die erbrachten Leistungen darstellten. Er entschied, dass die Bonuszahlungen „an den Nachlass zurückzuerstatten sind“, und legte fest, dass die Testamentsvollstrecker künftig „keinerlei Bonuszahlungen an einen Anwalt als Abschlagszahlung leisten dürfen, ohne die schriftliche Zustimmung aller Begünstigten oder eine Anordnung des Schiedsrichters bzw. Gerichts“.

Das Urteil erging, nachdem die Schauspielerin und Musikerin das Gericht gebeten hatte, „klare Leitplanken“ für Zahlungen an Nachlassanwälte zu setzen. Neben der Anfechtung der Boni als „verdächtig“ beantragte sie eine Anordnung, die den Nachlass verpflichtet, mindestens 40 Prozent der abgerechneten Honorare einzubehalten, um die Anwälte ausreichend zu motivieren, fristgerechte Offenlegungen einzureichen und „aufgeblähte Schriftsätze“ zu vermeiden.

In seinem am 29. April unterzeichneten Urteil ordnete Beckloff an, dass der Nachlass 30 Prozent der Anwaltshonorare einbehalten soll, „bis eine Anordnung zur Genehmigung der Zahlung solcher Honorare vorliegt“. Er würdigte Paris zudem als treibende Kraft hinter einem weiteren jüngsten Urteil, das die Testamentsvollstrecker verpflichtet, bis zum 15. September 2026 Anträge auf Anwaltshonorare für die Jahre 2019 bis 2024 einzureichen.

„Massiver Sieg“ für die Familie

Ein Sprecher von Paris begrüßte die jüngste Entscheidung in einer Erklärung gegenüber ROLLING STONE.

„Paris hat sich stets darauf konzentriert, was das Beste für ihre Familie ist, und dieses Urteil ist ein massiver Sieg für sie“, heißt es in der Erklärung. „Nach Jahren der Verzögerung wird die Jackson-Familie endlich die Transparenz und Rechenschaftspflicht erhalten, für die Paris gekämpft hat. Der Jackson-Nachlass soll eine umsichtige, fiskalisch verantwortungsvolle Einrichtung sein, die die Jackson-Familie unterstützt – kein Slushfonds, mit dem John Branca seine Hollywood-Mogul-Fantasien ausleben kann. Nach monatelangen sexistischen Methoden der verbrannten Erde gegen eine Begünstigte ist es an der Zeit, dass John Branca seine zahlreichen Fehler eingesteht und im besten Interesse der Familie handelt, der gegenüber er eine treuhänderische Pflicht hat.“

Ein Sprecher des Nachlasses erklärte, die Testamentsvollstrecker seien zwar anderer Meinung als der pensionierte Richter, planten aber, die Entscheidung „vollständig zu respektieren“. Die Erklärung verwies darauf, dass Beckloff die Arbeit der Testamentsvollstrecker ausdrücklich gelobt hatte: In seinem Urteil schrieb er, es könne „kein Zweifel daran bestehen, dass dieser Nachlass unter der Expertise der Testamentsvollstrecker von einem Zustand, der im Juni 2009 beim Tod Michael Jacksons am Rande des Bankrotts stand, zu dem finanziellen Schwergewicht geworden ist, das er heute ist“.

Nachlassverwaltung verteidigt sich

„Während das Gericht in der Vergangenheit mehrere andere Boni an externe Anwälte für ihre außerordentlichen Leistungen genehmigt hat und dies das erste Mal war, dass sie Gegenstand von Einwänden waren, haben die Testamentsvollstrecker stets verstanden, dass Anwaltshonorare der gerichtlichen Genehmigung unterliegen, und haben externe Anwälte stets verpflichtet, jegliche Gelder an den Nachlass zurückzuzahlen, sollten die Zahlungen nicht genehmigt werden“, hieß es in der Erklärung. „Und zur Klarstellung: Keiner der 625.000 Dollar an Boni – die lediglich einen kleinen Bruchteil der Ausgaben des Nachlasses für den fraglichen Zeitraum ausmachen – floss an die Testamentsvollstrecker, und das Gericht hat in keiner Weise festgestellt, dass die Testamentsvollstrecker unangemessene Zahlungen an sich selbst geleistet hätten.“

Paris, 28, ist neben ihren Brüdern Prince, 29, und Bigi, 24, Begünstigte des Nachlasses ihres Vaters. In jüngsten Gerichtsschriftsätzen, die ROLLING STONE vorliegen, erklärten Paris‘ Anwälte, sie sei nicht leichtfertig in den Rechtsstreit eingetreten. „Dieser Rechtsstreit ist schmerzhaft für Paris. Er lenkt sie von ihrem eigenen Leben und ihrer eigenen Karriere ab“, schrieben sie.

Michael Jackson war 50 Jahre alt, als er am 25. Juni 2009 in seiner gemieteten Villa in Los Angeles an einer versehentlichen Überdosis des operationsstarken Anästhetikums Propofol starb.