Pete Townshend verkauft Name, Image und Musikrechte in neuem Deal

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The-Who-Gitarrist Pete Townshend hat einen Deal mit Primary Wave abgeschlossen, der sich auf Name, Image und Likeness des englischen Rockers konzentriert.

Obwohl der Mitgründer der Band seine Verlagsrechte und andere Anteile vor einigen Jahren bereits für kolportierte 100 Millionen Dollar an Spirit Music verkauft hatte, wird Primary Wave laut „The Hollywood Reporter“ und „Variety“ auch bestimmte Musikrechte erwerben. Beide Medien beziffern den Deal im neunstelligen Bereich.

„Mit meiner kreativen und künstlerischen Arbeit gemeinsam mit Primary Wave voranzugehen – in einer Lebensphase, in der die meisten Kreativen kürzertreten würden – bereitet mir echte Freude“, sagte Townshend in einem Statement gegenüber „The Hollywood Reporter“. „Das gesamte Team dort strahlt eine Energie aus, die mich wirklich beflügelt. Und herausfordert. Das brauche ich.“

Primary Wave und Spirit Music kooperieren

Primary Wave kündigte an, eng mit Spirit Music zusammenzuarbeiten, um den Who-Katalog in weiteren Filmen und TV-Produktionen zu platzieren. „Ohne das Genie von Pete Townshend gäbe es keine Rockmusik“, erklärte Adam Lowenberg, Chief Marketing Officer von Primary Wave, in einem Statement. „Ein Künstler, Innovator und Songwriter, der in seiner eigenen Kategorie von Ikone und Legende steht. Wir sind außerordentlich geehrt, mit Pete bei seinen künftigen Projekten zusammenzuarbeiten.“

ROLLING STONE hat Primary Wave um eine weitergehende Stellungnahme gebeten.

Im vergangenen Jahr hatte Townshend, 80, ROLLING STONE erzählt, dass er nach wie vor unbedingt neue Ideen und kreative Ausdrucksformen verfolge. „Ich habe vielleicht noch zehn Jahre als Kreativer vor mir“, sagte er. „Also mache ich alle möglichen interessanten Dinge: Theaterprojekte, Kunstprojekte, Buchprojekte, Arbeit. In den letzten Jahren habe ich vier Plattenproduktionen gemacht. Ich habe gerade etwas mit meinem Freund Reg Meuross gemacht, einen Liederzyklus über Woody Guthrie namens ‚Fire and Dust‘. Ich habe ein Album mit der Bookshop Band aufgenommen. Die schreiben Songs über Bücher. Und ich habe ein Album mit einer jungen Indie-Band namens The Wild Things produziert.“

Primary Waves wachsendes Katalog-Imperium

Primary Wave kauft seit einigen Jahren Kataloge und Bildrechte einiger der größten Namen der Musikbranche auf. Im Februar erwarb das Unternehmen Britney Spears‘ umfangreichen Katalog, im März davor einen 50-Prozent-Anteil am Nachlass von The Notorious B.I.G. Darüber hinaus hat Primary Wave Deals mit den Nachlässen von Whitney Houston, Bob Marley, Prince und Cars-Frontmann Ric Ocasek abgeschlossen. Stevie Nicks verkaufte ihre Verlagsrechte bereits 2020 an das Unternehmen.

Solche Übernahme-Deals können für Künstler äußerst lukrativ sein: Sie erhalten eine erhebliche Einmalzahlung und werden gleichzeitig von der zeitaufwendigen Verantwortung befreit, einen gesamten Nachlass und Musikkatalog zu verwalten.