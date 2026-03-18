Die Zukunft von „Pluribus“ – Vince Gilligan und Rhea Seehorn im Gespräch

Als „Pluribus“-Schöpfer Vince Gilligan und sein Writers Room beschlossen, Carol Sturka (Rhea Seehorn) am Ende von Staffel eins eine eigene Atombombe in die Hand zu geben, waren sie ziemlich sicher, einen Plan dafür zu haben. „Wir dachten, wir wüssten, was wir damit machen wollen“, sagte Gilligan, als er sich letzte Woche mit Seehorn im ROLLING-STONE-Studio live auf dem SXSW zu einem Interview zusammensetzte. „Und dann steigt man tiefer ein und fragt sich: Wissen wir das wirklich? Wissen wir das wirklich?“

Er scherzte, die Serie werde die Waffe vielleicht einfach nie wieder erwähnen – und Seehorn spielte mit: „Die Kiste bleibt einfach in der Einfahrt stehen“, sagte sie.

„Die Leute vergessen das“, fügte Gilligan lachend hinzu. (Das gesamte Interview gibt es auf dem YouTube-Kanal des ROLLING STONE oder oben auf Play drücken.)

Auch über den Erscheinungstermin von Staffel zwei tappt Gilligan im Dunkeln. Der Writers Room arbeite seit Monaten daran, erzählte er uns – mit weniger Fortschritt, als ihm lieb wäre. Den zuvor ins Spiel gebrachten Zeitplan für Ende 2027 bezeichnete er als wohl unrealistisch, und er gab zu, ein gewisses Maß an Neid auf das Produktionstempo von „The Pitt“ zu empfinden. „Die schlagen uns bei jeder Preisverleihung“, sagte er. „Die haben es geschafft, eine großartige Serie zu machen und sie ein Jahr später, auf den Tag genau, mit der neuen Staffel rauszubringen…. Wie verdammt lange soll das noch dauern? Ich weiß es nicht. Wir geben unser Bestes. Es dauert ewig, das Ding zu machen. Ich wünschte, es ginge schneller. Wir schätzen die Geduld aller sehr, immer mehr, je länger sich die Monate hinziehen. Aber danke an alle, denen die Serie gefällt. Wir geben ehrlich gesagt wirklich unser Bestes.“

Apples größter Dramastart

„Pluribus“ wurde im November 2025 zum erfolgreichsten Dramaserien-Start von Apple TV+, und Seehorn gewann sowohl den Golden Globe als auch den Critics Choice Award für ihre Leistung – eine Performance, bei der sie oft mehrere Szenen pro Episode lang allein auf dem Bildschirm zu sehen ist. Für Seehorn hinterließ die Omnipräsenz in fast jeder Einstellung ihre Spuren. „Es war ein Marathon“, sagte sie. „Mir war sehr bewusst: Wenn ich krank werde, gibt es nichts zu drehen. Ich bin in, glaube ich, fünf Sekunden dieser ganzen Sache nicht zu sehen.“

Dabei betonte sie, dass sie selbst in Szenen, in denen sie die einzige Person vor der Kamera ist, nicht wirklich allein sei. „Ich tanze mit rund 250 Crewmitgliedern, die an die Geschichte glauben“, sagte sie. „Es ist ein Tanz mit der Kamera. Ein Tanz mit dem Licht. Ein Tanz mit dem Ton… Es kann nur besser werden, wenn ich es gemeinsam mit allen mache und alle ihr Bestes geben. Man macht nur dann etwas falsch, wenn man denkt: ‚Es dreht sich alles um mich.’“

Sie erinnerte sich an einen Moment gegen Ende von fünf Wochen Nachtdrehs, als sie sich innerlich für einen weiteren Take wappnete und ein Kameraassistent namens Jules ihr ans Fußgelenk tippte: „Die Sonne geht auf, und wir jagen die Dunkelheit, nicht das Licht. Und er sagte einfach: ‚Du weißt, dass wir alle hinter dir stehen, oder?‘ Das hat mir die Welt bedeutet. Und das tun sie. Und ich stehe hinter ihnen.“

Schreiben bleibt immer schwer

Gilligan versucht, seine anhaltenden Kämpfe im Writers Room als etwas Wertvolles zu betrachten. „Ich will, dass es leichter wird, aber das tut es nie“, sagte er. „Und in meinem Innersten weiß ich: Wenn es jemals leicht würde, wäre es Zeit, den Stift hinzuschmeißen. Zeit, in Rente zu gehen. Denn wenn es jemals leicht würde, würde das nicht bedeuten, dass ich es gemeistert habe. Es würde bedeuten, dass ich in diesem Moment ein Scharlatan bin, der seinen Job auf Autopilot erledigt. Weil es, wenn man es richtig macht, niemals leicht wird.“

Seehorn nickte. „Ich fühle genauso. Wenn ich jemals keine Angst mehr habe, denke ich: Was? Was ist das?“

Gilligan betont nachdrücklich, dass „Pluribus“ keine Mystery-Box-Show ist, und dass Fans, die auf eine große Enthüllung warten, ihre Erwartungen zurückschrauben sollten. „Wenn ihr darauf wartet, dass alle ihre Masken fallen lassen und sich darunter reptilienartige Bösewichte verbergen – wartet nicht darauf“, sagte er. „Ihr wisst vielleicht schon alles, was ihr wissen müsst.“ Und noch einen Schritt weiter: „Wenn ihr wirklich auf Mystery-Box-Shows steht, schaut euch etwas anderes an als ‚Pluribus‘.“

Kein Mystery-Box-Format

Gilligans Abneigung gegen dieses Format führt er auf seine sieben Jahre bei „The X-Files“ zurück, die er als den zweitbesten Job seines Lebens bezeichnet. „Wenn mich ‚The X-Files‘ irgendetwas gelehrt hat, dann, Mystery-Box-Shows konsequent zu meiden“, sagt er. „Man kann einen Mystery-Box-Film machen. Eine Mystery-Box-Fernsehserie zu machen ist verdammt schwer.“ Das Problem, wie er es erklärt: Offene Serien häufen zwangsläufig Rätsel auf Rätsel. „Bei ‚The X-Files‘ kamen die Bienen, dann das Öl, dann die Supersoldaten. Jede offene Serie tappt in diese Falle.“

Seehorn formulierte ihre eigene Sichtweise darauf, worum es in „Pluribus“ eigentlich geht. „Es ist kein Rätsel im Sinne von: ‚Ich kann es kaum erwarten herauszufinden, wer die böse Macht dahinter ist’“, sagte sie. „Die Fragen, die die Serie aufwirft, drehen sich eher darum, was es bedeutet, ein Mensch zu sein.“ Ihre Figur, so Seehorn, sei besessen davon, die außerirdische Bedrohung zu stoppen – doch das eigentliche Drama spiele sich im Inneren ab. „Sie ringt mit viel größeren Fragen über die menschliche Natur, während sie glaubt, der Handlung auf der Spur zu sein.“

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Gilligan benennt einen entscheidenden Unterschied zwischen „Pluribus“ und anderen Serien über die Bedrohung der Menschheit. „Ich liebe ‚The Walking Dead‘. Ich liebe ‚The Last of Us’“, sagte er. „Das sind Serien, in denen die Prämisse ganz klar ist. Man ist entweder Mensch oder Zombie oder Pilzmensch. Und keines von beidem will man sein. Niemand will jemals ein Zombie sein. Aber in dieser Serie ist es eine echte Frage. Vielleicht wäre man besser dran, glücklich zu sein. Vielleicht wäre man besser dran, einer von ‚denen‘ zu sein. Das ist für mich immer ein zentrales Element.“

Tarantino und das Fernsehen

Die beiden gehen auch auf Quentin Tarantinos jüngste Aussage in „The Joe Rogan Experience“ ein, wonach Fernsehserien nicht so im Gedächtnis blieben wie Filme. „Ich widerspreche entschieden“, sagte Seehorn. „Es gibt vergessliche Filme, genauso wie es vergessliches Fernsehen gibt, und dann gibt es die Sachen, die einen nicht loslassen. Ich denke noch immer an ‚The Leftovers‘. Ich denke noch immer an ‚Six Feet Under‘.“

Gilligan sieht es genauso. „Ich denke noch immer an ‚Twilight Zone’“, sagte er. „Ich denke noch immer an ‚The Andy Griffith Show‘. Ich denke noch immer an ‚M*A*S*H‘. Ich denke noch immer an ‚WKRP in Cincinnati‘. Ich könnte ewig so weitermachen. Ich kenne Quentin Tarantino nicht. Ich habe ihn einmal für zehn Sekunden getroffen. Aber ich glaube, er sagt die Wahrheit – für sich selbst. Er ist ein solcher Filmfanatiker. Aber es ist wahrscheinlich ein bisschen zu verallgemeinert.“

Gilligan äußerte auch seine Sorgen über den Zustand der Branche. „Ich mache mir Sorgen wegen KI“, sagt er. „Ich mache mir Sorgen, dass ein Unternehmen alles besitzt.“ Doch er ist zuversichtlich, dass menschliche Kreativität am Ende die Oberhand behält. „Menschen interessieren sich für Menschen. Jede Geschichte, die euch je begeistert hat – ob Science-Fiction oder Horrorfilm –, die besten Geschichten handeln von Menschen. Am Ende des Tages wollen die Leute Authentizität. Sie wollen Wahrheit. Sie wollen echte menschliche Gefühle. Deshalb gebe ich die Hoffnung nicht auf. Menschen werden niemals müde, Geschichten zu hören, und Geschichten erzählen Menschen – keine Maschinen.“