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Seit ihrer Gründung im Jahr 2021 existiert die finanziell fürstlich ausgestattete „Akademie für Populäre Musik“. Damals war noch Monika Grütters (CDU) im Amt; ihre Nachfolgerin Claudia Roth verantwortete im November 2023 die erste Ausrichtung des Pop-Awards Polyton – einer Ehrung, die als „Preis, den niemand verstanden hat“ in die Annalen eingegangen ist.

Zwischen Echo-Erbe und Award-Anspruch

Mittlerweile ist Wolfram Weimer in Amt und Würden. Der Polyton fiel im vergangenen Jahr aus, wurde ins Frühjahr 2026 verschoben und ging am gestrigen Abend (25. März) in einem Filmstudio am Rande des Tempelhofer Feldes in Berlin über die runde Bühne.

Die Gala rückt damit in die terminliche Nähe des legendären Echo, der über viele Jahre hinweg von der deutschen Musikindustrie vergeben wurde – eine Auszeichnung, die trotz aller Kritik zumindest Relevanz in der Musikszene besaß.

Der Polyton, der als Branchenpreis mit wohlfeilen Ansprüchen daherkommt, weist weiterhin auffällige Leerstellen auf. Im nüchternen Setting mit aufwendiger LED-Beleuchtung inszeniert „die Akademie“ – unter anderem mit Herbert Grönemeyer, Popkomm- und „Viva“-Ahnherr Dieter Gorny, Shirin David und „Kreativdirektorin“ Balbina – den Polyton bewusst als Gegenentwurf zu internationalen Preisen wie Grammy, Brit Awards oder den Amadeus in Österreich. Statt Verkaufszahlen sollen „Vielfalt, Relevanz und Qualität“ zählen – ein Anspruch, der auch in allerlei politischen Statements zur Streaming-Vergütung und Branchenstrukturen mitschwingt.

Preisträger glänzen durch Abwesenheit

Doch ausgerechnet bei der Präsenz der Preisträger zeigt sich eine frappante Schwäche der Show: Zahlreiche ausgezeichnete Acts fehlten. Selbst in kleineren Genre-Kategorien wie PUNK blieben Lücken. Die Flensburger Rockertruppe Turbostaat, die einen Pokal in dieser Kategorie gewann, war nicht erschienen; der sichtlich verdatterte Produzent Moses Schneider trat auf die Bühne und ließ sich wortlos die Trophäe aushändigen.

Auch Nina Chuba war nicht vor Ort, obwohl ihr Gemeinschaftssong „Rage Girl“ die Kategorie Pop gewann. Die Abholerin sagte ins Mikrofon: „Ich sende viele Grüße an den Rest. Es fehlen noch sieben Andere.“

SSIO, Bonner Erfolgsrapper mit afghanischen Wurzeln, hatte offenbar Besseres zu tun – und verpasste damit sogar eine knappe Laudatio von HipHop-Grönemeyer.

Dramaturgie ohne Spannungsbogen

Auch das kleine Einmaleins der Laudatio-Dramaturgie beherrschten die Polyton-Redenschreiber nicht. In den sehr kurz gehaltenen Beiträgen wurde der oder die Geehrte direkt zu Beginn genannt – jeglicher Spannungsbogen war damit sofort zerstört.

Hält man sich vor Augen, welche internationale Star-Besetzung die jüngsten Brit Awards oder die Grammys auffahren, bleibt der Polyton auch im dritten Jahr in der dritten bis vierten Award-Liga stecken. Zumal die Musikindustrie Anfang 2026 mit der „Artist Celebration Night“ (BVMI) bereits eine eigene Gala platziert hatte – ohne Subventionen. Auch die Verwertungsgesellschaft GEMA verleiht seit Jahren den „Deutschen Musikautorenpreis“ (DMAP). Drei deutsche Awards innerhalb von drei Monaten zeigen, wie zersplittert das Pop-Award-Wesen in der Bundesrepublik ist.

Lichtblicke im Schatten der Schwächen

Zwar wurden weitere halbwegs bekannte Namen geehrt – von Ellen Allien (EDM) über Kadavar (Rock) bis hin zu Giovanni Zarrella (Schlager), dessen Würdigung durch TV-Promi Bruce Darnell zu den wenigen lebendigen Momenten des Abends zählte. Die Moderation hingegen blieb hölzern bis peinlich; es wurde wegmoderiert, wo internationales Flair gefragt gewesen wäre. Man fragt sich, wer so etwas leitend kuratiert. An mangelnder finanzieller Ausstattung kann es nicht liegen.

Politische Statements statt Pop-Inszenierung

Inhaltlich setzte der Abend die üblichen wadenbeißerischen Akzente. Domiziana Helga Gibbels, alias Domiziana, nutzte ihre Rede für deutliche Kritik an Machtstrukturen in der Branche – Kritik, die sie vielleicht auch ihrem Label Four Music vortragen sollte. Herbert Grönemeyer attackierte die Streamingplattformen scharf.

Der zuletzt omnipräsente Kulturstaatsminister Wolfram Weimer ließ sich zwar auf dem pinken Teppich von dutzenden Kameras ablichten, doch seine angekündigte Rede wurde kurzfristig abgesagt – eine weitere Leerstelle an einem merkwürdigen Abend.

Einzig die Aftershow-Party gelang halbwegs versöhnlich: viele Tanzende zu Kirmes-Beats der weiblichen DJane.

Ein Preis mit pädagogischem Anspruch, aber ohne Strahlkraft

Der Polyton bleibt ein Preis mit pädagogischen Ansprüchen und angestrengt geführten Debatten, die bislang ins Leere laufen. Von Pop und seiner Inszenierung scheint dieses Konglomerat wenig zu verstehen. Wer ausgezeichnet wird, ist oft gar nicht da – und genau das untergräbt die Strahlkraft eines Formats, das Nähe und Austausch innerhalb der Musikszene herstellen will.