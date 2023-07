Rave The Planet: Parade in Berlin findet (wohl) statt: „wird schweineteuer“

Der Eiertanz hat ein Ende: In einer über Social Media improvisierten „Presse-Konferenz“ hat das Organisationsteam um den Berliner Impressario und DJ Doctor Motte verkündet, dass ein Sanitätsdienst für das morgige Techno-Massen-Spektakel „Rave the Planet“ gefunden ist.

Mit den kommentierenden Worten „es wird schweineteuer“ präsentiert das Orga-Team von „Rave the Planet“ nunmehr einen privaten Anbieter für den notfallmedizinischen Support. Eine der zentralen Auflagen, um die erforderliche Genehmigung der „Demonstration“ von seitens der Berliner Behörden zu bekommen.

Auf Mottes Facebook-Account ist eine Stehrunde vor dem „Hotel Berlin“ zu besichtigen.

Per Video-Schnipsel wird „Vollzug“ vermeldet, versehen mit dem Kommentar: „See you tomorrow! Bring a placard! – The Rave The Planet Parade is a cultural political demonstration.”

Was Motte und Co uns mit dem Wort „placard” sagen wollen, bleibt im Halbdunkel. Im Französischen bedeutet es „Kleiderschrank“. Auf englisch schlicht „Plakat“. Wir werden sehen!