Nach dem verstörenden, mit verfremdeter Stimme vorgetragenen „White Roses, My God“, auf dem Alan Sparhawk den Tod seiner Ehefrau Mimi Parker verarbeitete, an deren Seite er fast drei Jahrzehnte unter dem Bandnamen Low Musik machte, hat der Songwriter nun mit Trampled By Turtles aus seiner Heimatstadt Duluth/Minnesota eine unverstellte Sammlung von Liedern aufgenommen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Einige davon schrieb er schon zu Low-Zeiten, andere, wie der zu kreischender Fiddle und Bluegrass-Backing vorgetragene „Screaming Song“ oder das bewegende „Torn & In Ashes“, entstanden nach Parkers Tod. Große kathartische Kunst.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Diese Review erschien im Rolling Stone Magazin 5/25.