Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Eine Liebeserklärung, die direkt vom Ohr ins Herz geht. Es klingt, als würde Alin Coen die Lieder unmittelbar vor einem singen – ihr Lächeln dabei spürbar und ansteckend. Coen singt auf ihrer neuen Platte von Nähe, Mitgefühl und den feinen Verbindungen zwischen Menschen, aber auch Schmerz und Enttäuschung scheut sie nicht.

Musikalisch bewegt sich das Album im ruhigen Deutschpop zwischen Folk und klassischem Singer-Songwriter-Stil, getragen von viel Klavier und sanften Arrangements. Jeder Song hält einen kleinen Lichtfunken bereit.

Für manche genau das Richtige, für andere vielleicht sogar zu harmonisch, um ganz real zu wirken.