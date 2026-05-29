Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Freya Ridings assoziiert ihre neue Musik mit der uralten Kraft des Ozeans – das ist eine schöne Beschreibung für die ebenso fließenden wie mächtigen Lieder. Sie singt mit tiefer Stimme von Female Empowerment und dem Stolz, gestärkt aus Leid hervorzugehen.

Das sind keine neuen Themen, aber sie geben dieser anmutig produzierten Musik eine Erhabenheit. In „Euphoria“ spürt man ebendiese. „Wild Horse“ und das dunkle „Wicker Woman“ haben eine Wirkmacht, wie man sie von Florence + The Machine kennt.

Ridings schrieb mit mehreren Hitkomponisten, aber ihr Album ist ein beeindruckendes Statement künstlerischen Willens.