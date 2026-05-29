Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

So klingt Reduktion, im DAF’schen Sinne. Was legitim ist – DAF waren schließlich eine eigene Kategorie. Warum neue Beats, wenn die vorhandenen stark sind? Warum viele Worte, wenn wenige ausreichen? DAFs Robert Görl und Produzentin/DJ Sylvia Marx setzen bei ihrer zweiten Zusammenarbeit auf bewährte, karge, eindringliche Sounds, die knappe Sätze wie elektronische Ohrfeigen begleiten.

„Ich will näher bei dir sein/ Du willst gehen“, heißt es in „Irgendwann ist jetzt“. Oder: „Ich spiel so gern/ Den falschen Ton/ Der falsche Ton/ Das ist mein Thron“ in „Falscher Ton“.

Gleichzeitig Hommage und epigonal.