GÖRL
„Dark Silver Moon Light“
GRÖNLAND (VÖ: 29.05.2026)
Bisschen DAF, bisschen schlaff
Empfehlungen der Redaktion
So klingt Reduktion, im DAF’schen Sinne. Was legitim ist – DAF waren schließlich eine eigene Kategorie. Warum neue Beats, wenn die vorhandenen stark sind? Warum viele Worte, wenn wenige ausreichen? DAFs Robert Görl und Produzentin/DJ Sylvia Marx setzen bei ihrer zweiten Zusammenarbeit auf bewährte, karge, eindringliche Sounds, die knappe Sätze wie elektronische Ohrfeigen begleiten.
„Ich will näher bei dir sein/ Du willst gehen“, heißt es in „Irgendwann ist jetzt“. Oder: „Ich spiel so gern/ Den falschen Ton/ Der falsche Ton/ Das ist mein Thron“ in „Falscher Ton“.
Gleichzeitig Hommage und epigonal.
Mehr News und Stories