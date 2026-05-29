Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Inmitten eines Sperrmüllrudels am Straßenrand: ein Beistelltisch. Die Mahagoniplatte ist zerkratzt, aber das ist doch ein Rohdiamant! Man nimmt ihn mit nach Hause – nicht als Trophäe, sondern als Herzensprojekt.

Restaurierung oder Upcycling wird auf später verschoben, das Möbelstück trägt auch so die schönsten Bücher. Oder Tassen, zu deren Inhalt weltbewegende Gespräche geführt werden.

Greg Mendez‘ Homerecording-Songs auf „Beauty Land“ sind dieses kleine, liebenswerte Tischchen. Sie sind kurz, akustisch, auf Elliott-Smith-Art ungeschliffen und die Melodien hochgradig herzergreifend, insbesondere „I Wanna Feel Pretty“.