Da stehen sie im gleißenden Licht, alle vier mit Sonnenbrille. Und Nick Heyward, Sänger, Songwriter, Erfinder von Haircut 100, sieht beneidenswert smart aus mit seinen 65 Jahren. Als hätte er die vergangenen Jahrzehnte auf einer Segelyacht verbracht. Und so klingt das Album dann auch.

Die Band, die einst in weißen Norwegerpullovern und mit jazzy Hochgeschwindigkeits-Janglepop den berühmten britischen Pop-Sommer 1982 (ABC, Soft Cell, Dexys) bereicherte, ist zurück – in Originalbesetzung. Und so wird nun ihr eigentlich erst zweites Album veröffentlicht, wie Heyward betont, denn nach dem flirrenden Debüt, „Pelican West“, hatte er Haircut 100 Knall auf Fall verlassen, ein fast ebenso wunderbares Soloalbum („North Of A Miracle“) veröffentlicht und war verschwunden (die Band veröffentlichte noch „Paint And Paint“ und verschwand ebenfalls). Kaum jemand bekam mit, dass Nick Heyward bis in die Neunziger immer wieder Platten aufnahm und 2017 noch einmal.

Dass Haircut 100 ihr Comeback mit einem konturlosen, Formatradio-gerechten Song namens „Come Back To Me“ starten, stimmt etwas traurig. Es sind halt auch Lyrics aus dem Setzkasten, und das kann Heyward eigentlich besser. Zumal es mit „Vanishing Point“ und Graham Jones‘ von schnellen Percussions begleiteter Signature-Stakkatogitarre gleich darauf zurück zum Segelschuh-Sound der frühen Jahre geht. Sogar der Bläsersatz ist selbstreferenziell, sprich bei ihrem ’81er-Hit „Favourite Shirts“ geklaut. „Soulbird“ und „Dynamite“ funktionieren ähnlich, in „That’s A Start“ (bester Song) und „Wonderful Life“ modifizieren Haircut 100 ihren vor 43 Jahren patentierten Sound. Und so geht es fort, und schön, dass es sie noch (oder wieder) gibt. Eine Erinnerung an kurze, tolle Tage des Pop. Nicht mehr, nicht weniger.