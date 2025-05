Press Club :: „To All The Ones That I Love“

Obwohl es bei Press Club nicht mehr so wild scheppert wie auf ihrem Debüt, „Late Teen“ (2018), gelten sie immer noch als Punkrock-Combo. Das könnte an Nummern wie „Champagne & Nikes“ oder „Tightrope“ liegen, mit denen die Band aus Melbourne auch ihrem vierten Album einen Punk-Vibe verpasst.

Doch der Sound von Natalie Foster und Co. ist abwechslungsreicher, das Songwriting komplexer – etwa beim mit Wave-Gitarren verzierten „To All The Ones That I Love“, beim von Joy Division infizierten „Vacate“ oder beim Alternative-Rock-Epos „I Am Everything“.

Diese Review erschien im Rolling Stone Magazin 5/25.