Serie der Woche: „Skeleton Crew“

Die Geschichten aus einer weit, weit entfernten Galaxis sind nicht mehr so aufregend, wie sie einmal vor langer, langer Zeit waren. Die Serien-Ableger, die Disney zuletzt veröffentlicht hat, haben jedenfalls alle enttäuscht. Doch jetzt wird alles anders. Gegen „Skeleton Crew“ sehen selbst bessere „Star Wars“-Serien wie „The Mandalorian“ alt aus: John Watts („Spider-Man: No Way Home“) beschert uns diese schrille Coming-of-Age-Odyssee, bei der „Star Wars“ auf „Stranger Things“ trifft. Und dann darf auch noch Jude Law als eine Art Harrison Ford 2.0 mitspielen.

Der Plot von „Skeleton Crew“: Vier Teenager, die bisher ein ziemlich langweiliges Leben in irgendeiner Vorstadt eines Wohlstandsplaneten namens At Attin geführt haben, finden sich plötzlich in einer weit entfernen Galaxie wieder, nachdem einer von ihnen leichtfertig den Hyperspace-Knopf eines alten Raumschiffs gedrückt hat, das sie beim Spielen im Wald gefunden haben. Zusammen mit einem schrulligen einäugigen Droiden und dem charmant-undurchsichtigen Ex-Piraten Jod irren sie von Planeten zu Planeten und müssen erfahren, dass ihre Heimat als ein sagenumwobener Ort gilt, der auf keiner Sternenkarte verzeichnet ist. (Disney+)