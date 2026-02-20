Sports-Sports

Sting im Interview: „Trump spricht kein Englisch. Er redet Nonsens“

Das seit 2015 existierende Dream-Pop-Duo aus Oklahoma ist noch näher ans elektronische Terrain gerückt. Es versteht sich auf jitternde Synthesizer, verzerrte Texturen und elastische Rhythmen, ohne dabei seinen melodischen Kern zu verlieren. Selbst Störeffekte wie die hochgepitchten „Bangs“ in „Nice 2 Meet Myself“ zerschießen nicht den freundlichen Flow.

Die digitale Verspieltheit verschränkt sich mit emotionaler Nähe in Vortrag und Textinhalten. Manchmal, wie in „If You Want Me“, meint man eine Avantgarde-Ausgabe von Modern Talking zu hören. Ein kunstvoll ausgeführter Balanceakt.

