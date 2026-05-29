The Bug Club

Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

So ganz nebenbei hat das walisische Duo seine Diskografie auf fünf Longplayer hochgeschraubt. Dabei behaupten Sam Willmett und Tilly Harris im augenzwinkernden „It’s Our Manager David“, sie hätten nichts getan. Im Vorbeischlendern haben sie 18 kurze Garage-Punk-Stücke aus dem Ärmel geschüttelt, die alle vor Energie und Humor nur so strotzen, vielleicht hingerotzt klingen, aber es nicht sind.

Bei jedem musikalischen Überholmanöver steht die Vielseitigkeit im Vordergrund. Hauruck-Kürzel wie „Watching The Omnibus“ wechseln sich mit an den Creation-Sound erinnernden Hymnen wie „Yours (If You Want Me)“ ab. Entscheiden sich Sam und Tilly für einen Wechselgesang, feiern sie ihre poppigsten Momente, die an Anorak-Pop und C86 anschließen.

Und es darf auch mal Falsett sein: „Cut To Black“ begeistert als durchgeknallte Version der Sparks. „A Good Day For Dying“ heißt es schon früh – hier ist die Musik dazu.