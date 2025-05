Wenn die Welt endet, dann bitte so – mit solch betörenden Songs und solch einfühlsamen Menschen. In „Home Before The World Ends” macht sich Will Varley mit Dan Smith (Bastille) auf den langen Heimweg. Im sanften Protestsong „End Times“ wechselt er sich am Mikro mit Billy Bragg ab.

Varley vermengt hier britischen Folk mit Americana, in melancholisch eingefärbten Geschichten erzählt er vom Älterwerden und der Vergänglichkeit, träumt in „Long Way Back To Now“ davon, nicht allein sterben zu müssen, und macht sich in „Whatever’s Left“ selbst Mut: „If there’s a storm coming, let’s be the thunder!“

