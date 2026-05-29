Fotograf Jeff Katz im Interview: „Ich war die Linse, die das Image auffing, das Prince der Welt mitteilen wollte“

Das Debütalbum des Monats kommt von einem gut 40-jährigen Berliner Plattenhändler mit „Bart, Brille, Bauch“, der über Depressionen singt („Wände gucken“) und über Mittel, die dagegen helfen – oder auch nicht („Venlafaxin“). Charmant spielt Thorben Kaiser alias Zackiboy mit Dingen, die sich so leicht nicht ändern lassen, oder lacht übers eigene Nerdtum („Ich geh online“).

Ein bisschen so wie Andreas Dorau, der bei „Immer ehrlich“ mitmacht. Verpackt ist das Ganze in leichtherzige Electro-Pop-Songs mit Potenzial zu Szene-Hits, produziert von Naomi Sample und Florian Illing.

Wie singt Zackiboy treffend: „Das macht mir gute Laune!“