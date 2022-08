Robert De Niro spielt Doppel-Rolle in neuem Gangster-Film

Robert De Niro wird für seinen neuen Film „Wise Guys“ gleich doppelt besetzt. Er spielt laut „Hollywood Reporter“ beide Hauptrollen in dem Ganster-Drama.

Es ist nicht nur die (nicht unbedingt überraschende) Rückkehr zu einem seiner Lieblingsgenres – De Niro veredelte Filme wie „Casino“, „Der Pate II“ und „Goodfellas“ -, sondern auch ein Wiedersehen mit Regisseur Barry Levinson, mit dem er 1997 bereits die Politik-Komödie „Wag The Dog“ und 2008 „Inside Hollywood“ gemeinsam gedreht hatte.

„Wise Guys“ erzählt vom Leben der italienisch-amerikanischen Familienpatriarchen und Gangsterbosse Vito Genovese und Frank Costello, die beide Mitte des 20. Jahrhunderts aneinander gerieten. 1957 versuchte Genovese ein Attentat auf Costello zu verüben, scheiterte dabei allerdings. Der Vorfall veranlasste Costello jedoch zu einem ungewöhnlichen Schritt: Er gab, seine Macht an Genovese ab und zog sich zurück.

Das Drehbuch für „Wise Guys“ stammt von Nicholas Pileggi, der sich mit Gangsterfilmen auskennt. Der Schriftsteller besorgte schon die Vorlagen für „Casino“ und „Goodfellas“, produzierte „American Gangster“ mit.

Robert De Niro macht’s spannend

Neben „Wise Guys“ gibt es für Robert de Niro weitere hochkarätige Rollen zu spielen. Der Schauspieler wird bei seinem nächsten Film, „Killers Of The Flower Moon“ (Kinostart 2023 wieder mit Lieblingsregisseur Martin Scorsese zusammenarbeiten und zuvor in David O. Russells Historienkomödie „Amsterdam“ zu sehen sein. Hier ist er eingebunden in einen Star-Cast mit Christian Bale, Margot Robbie, Chris Rock, Anya Taylor-Joy und Mike Myers.