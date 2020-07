Die Band teilte im gleichen Zug das neue Musikvideo zu „My Own Soul's Warning“ und gab ein Update zu ihren Tour-Plänen.

The Killers wollten ihr neues Album „Imploding the Mirage“ eigentlich Ende Mai diesen Jahres veröffentlichen, doch wegen Corona verschob sich ihr Plan. Nun gab die Band ein neues Erscheinungsdatum auf Instagram bekannt: „Imploding the Mirage“ soll demnach nun am 21. August 2020 herauskommen. Als Vorgeschmack teilte die Band im gleichen Zug ihr neues Musikvideo zu „My Own Soul's Warning.“ https://www.instagram.com/p/CCtlhdgl2TG/ Die Band postete ein Foto des neuen Albumcovers und schrieb dazu: „Der COVID-19-Affe hat uns gerissen. Aber wir haben durchgehalten. Leute, haltet den Termin im Kalender frei.“ Bisher veröffentlichten The Killers die Lieder „Caution“ sowie „My Own Soul's Warning,“ welche…