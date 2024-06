ROLLING STONE, die preisgekrönte globale Autorität in Sachen Musik, Politik und mehr, ist stolz darauf, den Start von ROLLING STONE Africa in Partnerschaft mit MWANKOM bekannt zu geben, das sich für hochwertige afroamerikanische Inhalte einsetzt. Diese Zusammenarbeit stellt einen bedeutenden Meilenstein dar, da ROLLING STONE seine Präsenz in Afrika mit dem Ziel ausweitet, dessen lebendige Kulturen und vielfältige Stimmen einzufangen.

„Die Ausweitung der Präsenz von ROLLING STONE in Afrika ist ein langfristiges Ziel von uns. Wir sind begeistert, dass wir der reichen Musikszene, der Kultur und den Geschichten, die den Kontinent ausmachen, eine Plattform geben können“, sagt Gus Wenner, CEO von ROLLING STONE. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit MWANKOM und darauf, globale Verbindungen durch die universelle Sprache der Musik zu fördern.“

ROLLING STONE ist bekannt für seine tiefgreifenden Einblicke und seine unerschrockene redaktionelle Haltung in der Berichterstattung über Musik, Politik, Unterhaltung und Popkultur. MWANKOM ist bereit, die Mission des ROLLING STONE zu unterstützen, indem es eine integrative Berichterstattung mit der gleichen Integrität über Afrikas Kultur-, Geschäfts- und Technologielandschaft bietet.

Die Kraft der Afro-Kultur ist jetzt zum Mainstream geworden

„Verwurzelt in einem reichen multikulturellen Erbe, ist unsere Reise durch ein starkes Engagement für die Zusammenarbeit mit bahnbrechenden Unternehmern aus Afrika und seiner globalen Diaspora in verschiedenen Sektoren definiert worden“, sagt D. Romuald Bellegarde-Smeralda, CEO und Gründer von MWANKOM. „Diese Leidenschaft treibt uns an, sinnvolle Partnerschaften zu schmieden und bemerkenswerte Visionen in die Realität umzusetzen. Die Kraft der Afro-Kultur ist jetzt zum Mainstream geworden. Mit einer Bevölkerung von weit über 1 Milliarde Menschen in Afrika und einer weltweiten Diaspora von über 500 Millionen Menschen, von denen ein großer Prozentsatz unter 30 Jahre alt ist, verstehen wir die Aufgabe. Als ein Team junger und erfahrener Fachleute, die alle vom Kontinent stammen, freuen wir uns darauf, über die Marke ROLLING STONE Africa Erfolgsgeschichten aus Afrika mit dem Rest der Welt zu verbinden.“

MWANKOMs vielfältiges Inhaltsportfolio spiegelt die facettenreiche Afro-Erfahrung wider und ist bestrebt, Afro-Geschichten auf eine Art und Weise hervorzuheben und zu zelebrieren, die beim Publikum weltweit Anklang findet. Das Ziel von MWANKOM ist es, Afrika positiv zu beeinflussen, indem es Bildungsprojekte und junge Unternehmer unterstützt, die die globale Afro-Diaspora nutzen.

Das Ernennungsverfahren für den Chefredakteur und andere leitende Positionen ist derzeit im Gange. Das offizielle Datum des Starts wird in Kürze bekannt gegeben.

Über MWANKOM:

MWANKOM hat sich zum Ziel gesetzt, ein führender Anbieter von Qualitätsinhalten zu werden, der sich für afroamerikanische Inhalte und Kultur in der Diaspora einsetzt. MWANKOM hat sich zum Ziel gesetzt, ein erstklassiger Anbieter von hochwertigen Inhalten zu werden, der die Afro-Kultur und -Erfahrungen weltweit feiert. Bis 2030 will MWANKOM weltweit mehr als 100 Millionen Geräte erreichen, wobei eine weite Verbreitung in Afrika südlich der Sahara, Brasilien, der Karibik, den Vereinigten Staaten, Kanada, Europa und Großbritannien geplant ist. Mit seinem Engagement für herausragende Leistungen will MWANKOM das Geschichtenerzählen neu definieren, indem es die Stimmen und Erfahrungen der Afro-Community verstärkt.