Sean Penn plant Biopic über Kapitol-Cop mit Bradley Cooper

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Wenn er es durchsetzen kann, plant Sean Penn die Regie eines Biopics über die frühen Lebensjahre eines Polizisten, der beim Sturm auf das Kapitol am 6. Januar dabei war. Bradley Cooper soll den Cop spielen, berichtet „Variety“. „Deadline“, das die Geschichte zuerst veröffentlichte, schreibt, der Beamte sei in die Unruhen „hineingezogen“ worden – lässt aber offen, auf welcher Seite der Barrikade er stand. Da Penn involviert ist, liegt die Vermutung nahe, dass der Film als Abrechnung mit Präsident Trump angelegt sein wird. „Deadline“ bezeichnet das Drehbuch dennoch als „eine unerwartete Geschichte über Freundschaft“ – nicht als expliziten Film über den 6. Januar.

Der Haken bei dem noch titellosen Projekt: Es ist an Warner Bros. gebunden, das sich derzeit in Gesprächen mit Paramount befindet – einem Unternehmen mit engen Verbindungen zum Weißen Haus. Das Justizministerium hat Paramounts Übernahmegebot für Warner Bros. Discovery kürzlich genehmigt. Paramount-Präsident David Ellison richtete im April ein Abendessen für die Trumps aus und war beim UFC-Kampf zum Geburtstag des Präsidenten zugegen, den Paramount Plus übertrug. Penn hat den Präsidenten, wie „Variety“ anmerkt, als „Feind der Menschheit“ bezeichnet.

Penn produziert den Film gemeinsam mit John Ira Palmer und John Wildermuth. Sollte die Paramount-Fusion das Projekt nicht zum Scheitern bringen, könnte die Produktion laut „Variety“ schon Mitte 2027 beginnen – Cooper ist bis dahin für einen neuen „Ocean’s“-Film eingeplant.

Fanone und der 6. Januar

„Deadline“ berichtet, Penn habe die öffentliche Anhörung des Repräsentantenhauses zum Aufstand verfolgt, bei der mehrere Beamte aussagten, die das Kapitol verteidigt hatten. Darunter war auch Michael Fanone, den Randalierer schwer zusammenschlugen. Wer das reale Vorbild für Penns Drehbuch ist, wurde bislang nicht bekannt.

Zu Penns Regiearbeiten zählen der Erfolgsfilm „Into the Wild“ sowie „Flag Day“ (über einen Mann, der für seine Tochter zur Kriminalität greift), „The Last Face“ (über Freiwillige, die inmitten eines Konflikts in Afrika zueinanderfinden) und „Superpower“ (ein Dokumentarfilm über Russlands Einmarsch in die Ukraine, ursprünglich als Paramount-Plus-Original produziert). Außerdem inszenierte er ein Segment des Anthologiefilms „September 11“. Penn hat drei Oscars in Schauspieler-Kategorien gewonnen, zuletzt für seine Darstellung eines maßlos bigotten Cops in „One Battle After Another“. Die Oscarverleihung ließ er allerdings aus – er sagte, Gruppen von mehr als acht Menschen lösten bei ihm „Angst und Schrecken“ aus.

Gerüchten zufolge arbeitet Penn außerdem an einem Film über den Journalisten Jamal Khashoggi, von dem der Schauspieler überzeugt ist, er sei „vom Kronprinzen Saudi-Arabiens [Mohammed bin Salman] ermordet worden“, wie der „Hollywood Reporter“ berichtet. Trump und seine Regierung wiesen diese Einschätzung zurück – obwohl die CIA 2018 genau zu diesem Schluss gekommen war.