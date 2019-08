Slipknot live 2020: Tickets, Termine, Vorverkauf

„We Are Not Your Kind“ heißt das neue Album von Slipknot, und das stellt die Band um Corey Taylor 2020 bei acht Konzerten in Deutschland, Österreich und in der Schweiz vor. Support machen Behemoth.

Der allgemeine Vorverkauf startet am 30. August um 10:00 Uhr auf livenation.de. Bereits ab dem 27. August können Outside The Nine-Fanclub-Mitglieder sowie diejenigen, die das Album bei Roadrunner vorbestellt haben, Tickets im Pre-Sale erwerben.

SLIPKNOT

special guest: BEHEMOTH

Mi. 29.01.20 Frankfurt Festhalle

Sa. 08.02.20 Stuttgart Schleyerhalle

So. 09.02.20 München Olympiahalle

Mi. 12.02.20 Zürich Hallenstadion *

Fr. 14.02.20 Wien Stadthalle

So. 16.02.20 Hamburg Barclaycard Arena

Mo. 17.02.20 Berlin Mercedes-Benz Arena

Di. 18.02.20 Dortmund Westfalenhalle

